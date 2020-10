Pelle grassa in inverno: consigli, trattamenti e ricette fai da te

La pelle grassa necessita di cura e di essere riequilibrata anche in inverno. Il cambio di temperatura infatti, potrebbe irritarla e provocare una eccessiva produzione di sebo o addirittura risultare secca in alcuni punti.

Avere la pelle grassa non significa necessariamente avere una pelle naturalmente protetta. Gli sbalzi di temperatura infatti, possono influire negativamente sul sempre precario equilibrio di questa tipologia di epidermide, dando luogo a fenomeni irritativi e addirittura provocarne la disidratazione in alcuni punti del viso.

Scopriamo come prenderci cura della pelle grassa, quali sono i trattamenti consigliati in inverno e alcune ricette di bellezza fai da te che potrebbero diventare un piacevole momento di relax e cura di se stessi.

Come trattare la pelle grassa in inverno: la beauty routine

La pelle grassa, è caratterizzata da visibile presenza di sebo, pori dilatati e a volte anche dalla presenza di punti neri e acne e per questo necessita di essere trattata con delicatezza e non di certo con prodotti ‘sgrassanti’ la maggior parte dei quali contengono una percentuale importante di alcool.

Riequilibrare la pelle grassa è senza dubbio il primo obiettivo e questo sia in estate che in inverno e lo si può fare soltanto seguendo una beauty routine giornaliera e utilizzando i prodotti più indicati.

La detersione delle pelle grassa

Detergere la pelle grassa ogni giorno e con un prodotto giusto, sarà una sana abitudine da coltivare e i risultati non tarderanno a farsi notare. Via libera a tutti i detergenti freschi e non schiumogeni ma che permettano di ‘lavare il viso’ e lasciare la pelle pulita e vellutata. Anche le formulazioni in gel permetteranno di detergere il viso in modo completo senza andare ad irritare la pelle

Attenzione al tonico indicato per ‘pelli grasse’ troppe volte contenente alcool, sostanza che appena dopo essere stata applicata regalerà l’effetto di un’epidermide opaca e con pori ristretti, quasi invisibili, ma che, dopo qualche ora sarà interessata da una iper produzione sebacea come risposta della pelle allo stress subito.

I trattamenti per pelli grasse

La pelle grassa può essere trattata con delicatezza e utilizzando dei trattamenti sebo riequilibranti. Perfetti tutti quelli a base di oli essenziali come il Lemongrass, di acque termali e aloe vera. Le texture saranno fresche e impalpabili per potersi fondere con la pelle e andare a rilasciare tutti i benefici racchiusi nella formulazione.

Applicare la crema da giorno e la crema da notte appena dopo aver pulito e tonificato la pelle, sarà un’abitudine che aiuterà al pelle a restare in equilibrio ed a ridurre la produzione di sebo in eccesso. Per quel che riguarda i trattamenti mirati e settimanali, le maschere a base di argilla, in particolare quella verde ventilata potranno essere acquistate e applicate su viso e collo o anche preparate in casa.

Il makeup per pelli grasse

Le donne che hanno la pelle grassa, non dovranno di certo rinunciare al makeup ed in particolare alla base trucco. Esistono in commercio fondotinta e correttori studiati proprio per le donne che hanno questa tipologia di epidermide. L’utilizzo del primer viso prima del trucco è un ‘segreto del mestiere’ che ogni donna con pelle grassa dovrebbe conoscere.

Fondotinta e correttori per pelle grassa, vantano formulazioni specifiche a base di acqua in olio che si fissano perfettamente senza lucidare il volto. Inutile sottolineare quanto l’utilizzo di una buona cipria in polvere libera, sia necessario per poter assicurare un incarnato opaco, vellutato e perfetto tutto il giorno.

Le ricette di bellezza fai da te per pelli grasse

Sono diversi i prodotti che si possono preparare in casa per prendersi cura della pelle grassa, dalla detersione alla maschera di bellezza. Abbiamo selezionato alcuni video con ricette di bellezza per pelli grasse molto molto interessanti.