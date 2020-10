Cosa cucino con la farina di castagne: primo, secondo e dessert

Per il condimento

50 g b urro

4-5 foglie di s alvia

Parmigiano reggiano

Preparazione

Iniziamo preparando la sfoglia dei ravioli. Versiamo le due farine su una spianatoia. Facciamo un buco nel mezzo e buttiamoci le uova. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo con un forchetta ad amalgamare le uova con le farine. Aggiungiamo l’acqua e l’olio e impastiamo con le mani. Lavoriamo finché la pasta sia asciutta e non resti appiccicosa sulle mani, in tal caso aggiungiamo ancora un po’ di farina. Se invece è troppo dura versiamo un po’ d’acqua. Quindi formiamo una palla e lasciamola riposare ricoperta da un canovaccio per una mezz’ora.

Nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettiamo nel frullatore le nocciole, il Parmigiano e l’Emmental e tritiamo. A questo punto trasferiamo in una ciotola e aggiungiamo la ricotta e un pizzico di sale. Teniamo da parte.

Riprendiamo quindi la pasta che potremo stendere a mano o con la macchinetta per un risultato più preciso e per ottenere dei ravioli più piccoli e meno grossolani. Per realizzare i ravioli potremo adoperare una ravioliera, in questo modo saranno sicuramente più precisi, altrimenti potremo procedere senza.

Prendiamo la sfoglia e procediamo a mettere con un cucchiaino un po’ di impasto sopra di essa, lasciando lo spazio necessario tra un raviolo e l’altro. Quindi ricopriamo con un’altra sfoglia e procediamo a tagliare i ravioli, nel caso in cui fossimo sprovvisti della ravioliera, con un semplice taglia pasta.

A questo punto dovremo cuocere i nostri ravioli su una pentola piena d’acqua che porteremo ad ebollizione. In circa 5 minuti saranno pronti.

Intanto in una padella mettiamo a scaldare il burro e qualche foglia di salvia. Una volta cotti i ravioli trasferiamoli nella padella con il condimento e mescoliamo. Aggiungiamo una spolverata di Parmigiano e serviamo subito.

Secondo piatto

Scopriamo ora un secondo piatto a base di questo ingrediente: le polpette alla farina di castagne, una ricetta semplicissima da portare a tavola che potrete consumare anche come finger food.

Ingredienti per 4 persone

150 g di farina di castagne

100 g di pane raffermo

50 ml latte

1 uovo

1 rametto di prezzemolo

50 g Parmigiano reggiano e Grana padano

sale q.b.

pepe q.b.

pangrattato q.b.

2 rametti di rosmarino

olio evo q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione delle polpette bagnando il pane con il latte. Quindi versiamo l’uovo, la farina di castagne, il parmigiano e mescoliamo. Laviamo il prezzemolo e il rosmarino, tritiamoli grossolanamente e aggiungiamoli al composto. Aggiustiamo di sale e pepe.

Una volta che l’impasto è pronto iniziamo a formare con le mani le polpettine che dovranno essere grandi circa quanto una noce. Passiamole quindi nel pangrattato e disponiamole su una teglia ricoperta con della carta da forno.

Procediamo così fino ad esaurimento dell’impasto. Quindi condiamo con un giro d’olio e mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti circa. Quando diventeranno dorate significa che sono cotte.

Sforniamo a portiamo a tavola. Potremo consumarle anche fredde accompagnandole con delle salse come ketchup o maionese.

Dessert

E infine, il dolce sempre a base di farina di castagne. I biscotti ripieni alla nutella. Basterà realizzare un semplice pasta frolla con la variante di farina alle castagne.

Ingredienti

250 g di farina di castagne

80 g di burro

80 g di zucchero

1 uovo

nutella q.b.

1 pizzico di sale

Preparazione

Per preparare i biscotti a base di farina di castagne, inizieremo dalla pasta frolla. Lavoriamo il burro con lo zucchero fino ad ottenere un impasto bello cremoso. Poi aggiungiamo l’uovo, quindi la farina di castagne e un pizzico di sale. Impastiamo fino ad ottenere un composto sodo. Ricopriamolo con della pellicola trasparente e mettiamolo in frigorifero a riposare per almeno due ore.

A questo punto stendiamo la pasta con matterello ottenendo una frolla alta circa mezzo centimetro.

Ricaviamo con le formine i nostri biscotti che metteremo a cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 12 minuti.

Una volta cotti li sforniamo e li mettiamo a raffreddare. A questo punto aggiungiamo la nutella su un biscotto e poi lo chiudiamo con un altro. Procediamo così fino ad esaurimento degli stessi.