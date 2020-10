By

Gabriel Garko, ai microfoni di Verissimo, racconta tutta la verità sulle storie d’amore con Eva Grimaldi e Gabriele Rossi.

Gabriel Garko svela tutta la verità sulla storia d’amore con Eva Grimaldi e sulla natura del rapporto con Gabriele Rossi. Nella prima intervista dopo il comung out, rilasciata ai microfoni di Verissimo, l’attore ha fatto chiarezza sul tipo di relazione che ha avuto con Eva Grimaldi a cui, oggi, è legato da una profonda amicizia e sul rapporto che ha avuto e ha ancora oggi con il collega Gabriele Rossi.

Gabriel Garko: “Con Eva Grimaldi forse mancava solo il sesso. Con Gabriele Rossi è finita, ma ci vogliamo bene”

Ai microfoni di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda il 3 settembre, Gabriel Garko svela i motivi che l’hanno spinto a fare solo adesso il coming out. Ripercorrendo tutta la sua vita, l’attore si sofferma sulla storia con Eva Grimaldi, una donna che ha amato tanto e che avrebbe anche potuto sposare.

“Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero”.

Il nome di Garko è stato anche associato a quello di Gabriele Rossi con cui è stato spesso immortalato insieme dai paparazzi. Oggi, Gabriel confessa di aver avuto una storia con lui ormai finita.

“La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Oggi, nella vita di Gabriel c’è un nuovo ragazzo che sta frequentando e di cui preferisce non rivelare la verità.

“Mi sto frequentando con una persona con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata”, ha concluso in quella che è la sua prima intervista dopo il coming out in diretta al Grande Fratello Vip 2020.