Diletta Leotta: la canotta esplode, decolletè da infarto – Foto

Diletta Leotta, un caffè per cominciare la giornata lavorativa, ma la canotta aderente esplode e il decolletè è da infarto, foto.

“Un caffè e si parte”. Scrive così Diletta Leotta nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto. Con un sorriso appena acennato, seduta ad un tavolo, la conduttrice si concede un caffè, ma più che la tazzina davanti alla conduttrice, ad attirare l’attenzione dei followers è la canotta molto aderente della Leotta che, con la scollatura profonda, evidenza un decolletè che il web definisce “da infarto”.

Una foto scattata in una location tranquilla e senza fronzoli che, però, in pochi minuti ha letteralmente fatto impazzire i followers che hanno ringraziato Diletta per la sua bellezza che, in ogni foto che pubblica sui social, è sempre più evidente.

Diletta Leotta stesa sul divano: gambe mozzafiato

Stesa sul divano di casa, con una maglia con maniche corte e che le lascia scoperti gli addominali e una minigonna, Diletta Leotta mette in mostra le gambe mozzafiato. A piedi nudi, seduta con una posa da diva, la Leotta incanta con una storia pubblicata su Instagram e che è diventata virale esattamente come tutti i suoi post che, ogni giorno, portano a casa migliaia di complimenti.

Con la sua bellezza, la Leotta ha conquistato non solo più di sette milioni di followers sui social, ma anche tutti i tifosi di calcio che, ogni settimana, seguono la serie A non solo per sostenere la propria squadra del cuore, ma anche per ammirare l’incredibile bellezza della Leotta che, per la prima giornata del campionato, ha sfoggiato un look mozzafiato formato da minigonna e camicia.

Diletta, inoltre, incanta anche in radio. Tutti i giorni, infatti, conduce il programma “105 Take Away” sulle frequenze di Radio 105 insieme a Daniele Battaglia. Televisione e radio, dunque, per la Leotta che si è trasformata anche in scrittrice per raccontarsi nel libro “Scegli di sorridere” con cui ha deciso di raccontarsi senza filtri ai fan che la seguono sempre con grandissimo affetto sia in tv che in radio così come sui social.