Tommaso Zorzi si approfitta di Francesca Pepe: l’accusa choc dell’ex

L’ex di Francesca Pepe ha accusato Tommaso Zorzi di approfittarsi di lei al Grande Fratello Vip per fare lo show in tv.

Francesca Pepe non sembra trovare pace, sia nella casa sia nella sua vita privata. Questa volta a parlare è stato il suo ex fidanzato che, intervistato da Novella 2000, ha difeso la concorrente più discussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. In particolar modo, nel farlo, il ragazzo si è scagliato contro Tommaso Zorzi che si sa che con Francesca con la K non va proprio d’accordo.

“Onestamente credo che Tommaso si stia approfittando di lei soltanto per fare spettacolo“ ha esordito l’ex della modella, che anche nella scorsa diretta ha fatto uno scivolone con Adua Del Vesco. “Lui ha capito quali sono i suoi punti deboli” ha proseguito.

“Non fa che provocarla di continua e trovo tutto questo molto assurdo” ha concluso. “Non comprendo l’atteggiamento che quest’ultimo ha adottato nella casa” ha aggiunto.

Tommaso Zorzi si sta approfittando di Francesca Pepe al GF Vip? L’ex di lei non sembra avere dubbi, mentre il pubblico da casa sì.

L’ex d Franceska Pepe accusa Tommaso Zorzi e svela: “Non l’hanno capita”

L’ex di Franceska Pepe, oltre ad accusare Tommaso Zorzi di approfittarsi della modella per avere una maggiore popolarità, ci ha anche tenuto a precisare che lei non è assolutamente una persona cattiva, ma che è soltanto molto particolare.

“Francesca non è stata capita dagli altri ragazzi del cast” ha rivelato l’ex della modella. “Non è una persona cattiva” ha spiegato. “E’ soltanto una persona, come dice lei, un po’ svalvolata” ha aggiunto l’ex dell’acerrima nemica di Tommaso Zorzi al GF Vip, tra l’altro lui lunedì scorso durante la diretta ha anche minacciato di abbandonare il programma a causa di un rimprovero di Alfonso Signorini.

Franceska Pepe al Grande Fratello Vip non è riuscita a conquistare i suoi compagni di viaggio, così come non ha legato con Zorzi, che ha ricevuto una frecciata da Gabriel Garko, ma ha sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico da casa, che hanno ammirato e apprezzato il suo atteggiamento un po’ sui generis.