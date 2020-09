Gabriel Garko replica alla battuta di Tommaso Zorzi su Instagram: “Camminerò con altre gambe e non ho detto tacchi”.

Gabriel Garko pubblica un post su Instagram per festeggiare i 500mila followers e lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi. Il concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha fatto una battuta sull’attore che ha scatenato la dura reazione del web. Oggi, a distanza di ore, Gabriel ha deciso di rispondere indirettamente a Zorzi ricevendo il sostegno dei fans e degli amici come quello di Asia Argento.

Gabriel Garko, frecciatina a Tommaso Zorzi: “Camminerò con altre gambe e non ho detto tacchi”

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, Gabriel Garko ha regalato un momento toccante al pubblico di canale 5 parlando del “suo segreto” con Adua Del Vesco che è stata al suo fianco per qualche anno. Una confessione intensa, intima e profonda che ha colpito tutti i telespettatori. Nella casa, però, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una battuta infelice che ha fatto infuriare il popolo del web.

“Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”, ha detto Zorzi nella casa.

Gabriel, oggi, ha pubblicato un post per ringraziare l’affetto che gli stanno dimostrando i fans lanciando così una frecciatina a Zorzi.

“Un grazie speciale…..perché ora grazie al vostro sostegno ri-imparerò a camminare con altre gambe…..e non ho detto tacchi…. (per i più maligni)”, ha scritto l’attore.

Tra i tanti commenti è spuntato quello di Asia Argento che ha scritto: “Amico adorato il mio cuore danza quando ti pensa… sei un’anima speciale, così vicina alla mia. Fiera di te, da sempre, lo sai. Ti amo alla follia. Fly on my sweet angel”.

Prima di entrare nella casa per incontrare Adua, Gabriel aveva scritto:

“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…

Sono sicuro che molta gente giudicherà…

Sono sicuro che tante persone non capiranno….

E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura…

Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità”.

Garko risponderà anche ad Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini che hanno fatto un’imitazione del suo incontro con Adua Del Vesco?