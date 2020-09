Francesca Pepe parla con Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 e spiazza l’attrice: “Sei ossessionata dal cibo”.

Francesca Pepe commenta il rapporto con il cibo di Adua Del Vesco e scatena la bufera sul web. L’attrice, ascoltando il racconto che l’attrice siciliana stava facendo a Dayane Mello sull’anoressia di cui ha sofferto, ha provato a darle un consiglio commettendo, però, una gaffe che ha scatenato la bufera sul web. Francesca, infatti, ha provato a darle un consiglio e a rilassarsi per vivere più serenamente il rapporto con il cibo. Parole che hanno spiazzato la Del Vesco, ma anche Dayane Mello che le ha fatto notare come l’anoressia sia una malattia.

Francesca Pepe scatena la bufera al Grande Fratello vip 2020: il commento su Adua Del Vesco

Adua Del Vesco ha sofferto di anoressia, una malattia che le ha quasi fatto perdere la vita all’attrice. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Adua ha raccontato il suo percorso durante il quale è arrivata a pesare 32 kg. Mentre raccontava nuovi dettagli a Dayane Mello, Francesca Pepe ha provato a darle un consiglio commettendo, però, una gaffe.

“Ma come mai tutta quest’ossessione per il cibo? Non potete vivervi la vita e non pensare a queste cose?“, chiede la Pepe. “Sto parlando di un periodo passato, non sto parlando di questo periodo”, risponde la Del Vesco. “Mi sembra che anche ora non sia finita questa cosa visto che c’è ancora molto stress sul cibo da parte tua”, aggiunge ancora la Pepe.

“Stiamo parlando dell’anoressia che è una malattia di cui soffrono anche tante modelle e che ha provocato anche tanti morti. E’ un altro discorso”, replica Dayane Mello. “Siccome lei ha sofferto parecchio di questa malattia, le volevo dare un consiglio dicendole di rilassarsi”, aggiunge ancora la Pepe.

“Stai toccando una tematica delicata, lascia perdere. Lo dico per te, non per me”, aggiunge poi massimiliano Morra.

