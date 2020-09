Tommaso Zorzi abbandona il GF Vip? Lui: “A queste condizioni, vado via”

Tommaso Zorzi abbandona il Grande Fratello Vip? L’influencer non ha apprezzato il rimprovero sullo scivolone su Gabriel Garko.

Alfonso Signorini durante il corso della diretta di questa sera ha rimproverato Tommaso Zorzi, ma anche gli altri concorrenti, per le imitazioni e gli scivoloni fatti dopo che Gabriel Garko, venerdì scorso, ha fatto coming out al Grande Fratello Vip.

Il conduttore ci ha tenuto a precisare che la frase di Zorzi su Gabriel Garko non è stata apprezzata dal pubblico ed è stata alquanto indelicata.

“Come tu non vuoi che Francesca ti dia del femminile soltanto perché metti i tacchi” ha precisato Alfonso in diretta. “Devi avere la stessa delicatezza anche con le altre persone” ha aggiunto.

Tommaso non ha di certo reagito nel migliore dei modi e subito dopo che il conduttore ha staccato il collegamento, lui si è lasciato andare ad un lungo sfogo, minacciando di abbandonare il programma.

“Mi sono rotto il cazz* di sto gioco qua. Dobbiamo rovinare la vita della gente per qualche punto di share“ ha sbottato Zorzi. “Io non ho problemi, prendo e me ne vado” ha concluso.

Tommaso Zorzi si ritira dal Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini, nel sentire queste parole, è subito intervenuto in diretta per provare a chiarirsi con il suo concorrente.

Signorini fa ragionare Tommaso Zorzi: lui cambia idea e resta al GF Vip

Alfonso Signorini, ascoltando lo sfogo di Tommaso Zorzi al GF Vip, ha deciso di tornare in collegamento con i suoi concorrenti, scegliendo di riprendere l’argomento e di parlare proprio con l’influencer.

“Tommaso ci tenevo a precisare che qui nessuno vuole farti un processo“ ha subito chiarito il conduttore. “Nessuno vuole bruciarti per due punti di share, anche perché ci teniamo molto ad averti nella casa” ha aggiunto. “Sei un personaggio che piace, però devi considerare che tra le tante cose che dici, magari qualcuna non fa ridere” ha spiegato Signorini. “Hai offeso la sensibilità di qualcuno, poi anche Garko ha reagito con ironia” ha concluso, facendo riferimento alla replica di Gabriel Garko a Zorzi.

“Va bene, chiedo scusa” ha concluso il concorrente amareggiato. Tommaso Zorzi, dopo il botta e risposta con Signorini, ci è rimasto piuttosto male, infatti durante il resto della puntata è apparso piuttosto spento e non ha preso parte alle altre dinamiche nella casa.

Il web, invece, sembra pensarla in maniera radicalmente opposta, in quanto crede che se a fare quella battuta nei confronti di Gabriel Garko fosse stato qualche altro concorrente, Alfonso Signorini non si sarebbe comportato in maniera così dolce. Sarà realmente così oppure il pubblico della rete si è fatta un’opinione totalmente opposta rispetto a quella che è la realtà dei fatti?