Andrea Zelletta si è dichiarato a Matilde Brandi al GF Vip. La reazione della fidanzata Natalia Paragoni non è tardata ad arrivare.

Andrea Zelletta sapeva bene, prima di entrare nella casa del GF Vip, di dover stare molto attento a come si rapportava con le altre concorrenti di Alfonso Signorini, vista l’eccessiva gelosia della sua compagna Natalia Paragoni.

Quest’ultima, infatti, non reagì di certo bene di fronte allo scherzo de Le Iene in cui picchiò il suo fidanzato perché convinta che quest’ultimo l’avesse tradito.

La tragedia, purtroppo, o almeno così pensavano i fan, sembrava destinata a ripetersi visto che l’ex tronista di Uomini e Donne tra una confessione e l’altra si è dichiarato a Matilde Brandi, affermando che dopo la loro uscita dalla casa sarebbe pronto a rischiare e a fare una follia con lei. Stefania Orlando gli ha fatto subito notare che ogni cosa che viene detta nella casa viene subito riportata all’esterno e lui, manco a dirlo, si è irrigidito di colpo.

Il video di questo momento, che potete trovare nel secondo paragrafo nell’articolo, è ovviamente diventato virale e, guarda caso, è arrivata anche la reazione di Natalia che nelle stories ha rivelato di non capire cosa stia succedendo.

In molti hanno ipotizzato che lo scivolone di Andrea Zelletta al GF Vip potesse causargli il primo confronto con Natalia Paragoni, visto che quest’ultima non sembrava particolarmente contenta della sua battuta, ma all’ultimo secondo c’è stata una precisazione da parte di lei che ha fatto infuriare i fan.

Natalia Paragoni fa una rettifica su Andrea Zelletta al GF Vip: fan in rivolta

“Qua la pazzia dobbiamo farla mo che usciamo dalla casa”

Zelletta aiuto, cosa significa? #gfvip pic.twitter.com/2dkDQcsQQL — Carla🦌 (@bedliar32) September 29, 2020

Natalia Paragoni, dopo un po’ di ore dall’aver confidato che non capiva cosa stesse accadendo, ha fatto una precisazione ai suoi fan. Precisazione in cui ammette di non capire loro e non l’atteggiamento assunto da Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip.

“Quello che non capisco è che quando la gente non capisce qualcosa inizia ad inventare” ha specificato Natalia su Instagram, che si è detta sicura del suo rapporto con Andrea. “Questo è davvero pericoloso” ha aggiunto.

Questo chiarimento “tardivo” non ha convinto alcuni fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che l’hanno accusata di aver voluto giocare con le dichiarazioni soltanto per attirare una maggiore visibilità.

“Avresti potuto scrivere la frase per intero anche nelle stories, invece di parlare a metà” ha scritto una fan. “Perché poi la gente parla e tu questo volevi. Sei molto furba“ ha concluso la sua ammiratrice, ma la Paragoni ha prontamente replicato smentendo la strategia che alcuni fan pensano che lei abbia adottato.

“Assolutamente no” ha scritto Natalia Paragoni dopo lo scivolone di Andrea Zelletta al GF Vip, quest’ultimo tra l’altro l’ha anche difesa dagli attacchi al Festival di Venezia. “Io non ho fatto niente, siete voi che pensate a mala dando spazio alla vostra fantasia“ ha concluso.

Il pubblico che sperava in una nuova lite tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dovrà mettersi l’anima in pace: il loro rapporto è più solido che mai!