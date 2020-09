Andrea Zelletta al GF Vip, Natalia Paragoni: “Mi ruba lo spazio”

Natalia Paragoni, intervistata dal settimanale Chi, si è sbilanciata sul percorso di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip.

Natalia Paragoni è nota al pubblico del piccolo schermo non solo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne e per avere una relazione con Andrea Zelletta, uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche per la sua estrema gelosia.

Per questo i fan della coppia si sono chiesti se almeno per il momento si ritiene soddisfatta del percorso che il suo fidanzato sta compiendo all’interno della casa più spiata d’Italia. La curiosità è stata subito soddisfatta perché ai microfoni del settimanale Chi, Natalia ha subito messo in chiaro che Andrea si sta comportando nel migliore dei modi, ammettendo che però prima che lui varcasse la famosa soglia rossa lei gli ha fatto un discorsetto.

“Prima che Andrea entrasse nella casa, gli ho detto di viversi il suo percorso ma di sapere che fuori c’è una persona che lo sta guardando“ ha premesso Natalia, che di recente è stata anche difesa dal suo compagno dopo le tante critiche ricevute sul web. “La cosa che più mi manca di lui? Dormire insieme! Quando sta con me mi ruba lo spazio nel letto e mi chiede di abbracciarlo“ ha aggiunto la Paragoni per poi ammettere. “A volte gli dico che mi rompe, ma adesso sento tanto la sua mancanza”.

Natalia Paragoni è fiera di Andrea Zelletta al GF Vip. Almeno per il momento il suo compagno non le ha dato nessun motivo per cui preoccuparsi nella casa.

Natalia Paragoni su Andrea Zelletta al GF Vip ammette: “Sa fare un passo indietro”

Natalia Paragoni, almeno per il momento, non è assolutamente gelosa dei rapporti creati da Andrea Zelletta al Grande Vip con le altre donne, in quanto secondo l’ex corteggiatrice lui sarebbe molto bravo a delimitare i confini fin dove i suoi interlocutori devono e possono spingersi.

“Io sono molto tranquilla, anche perché so bene che lui è un ragazzo molto socievole ed espansivo. E’ un uomo molto protettivo verso i suoi affetti e guai a toccargli la fidanzata o la famiglia” ha spiegato Natalia. “Lui sclera ma nei modi giusti, cioè è molto più calmo di quanto io possa mai essere“ ha aggiunto. “Lui è bellissimo, io sono molto innamorata di lui anche per la sua testa e i principi che la sua famiglia gli ha trasmesso”.

“Andrea è in grado devi farmi sentire amata e quando sta con me è molto più maturo” ha ammesso divertita l’ex corteggiatrice, che di recente è finita al centro della polemica. “Nella casa poi lui è molto bravo a far capire quali sono i confidi e sa fare un passo indietro senza farlo pesare all’altra persona“ ha messo subito in chiaro l’ex corteggiatrice. “Nel programma vedo che si è messo subito a suo agio e si è relazionato molto bene con le altre donne, anche con quelle più anziane“ ha concluso per poi aggiungere subito. “Non sono gelosa, nemmeno di Dayane che si è spogliata. Lui fa il modello, ormai è abituato a vedere i sederi di ragazze bellissime“.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, almeno per il momento, non sembrano essere stati toccati dalle dinamiche del Grande Fratello Vip e speriamo possano continuare su questa linea.