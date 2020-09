La dura lotta contro il covid sta portando risultati positivi da un punto di vista scientifico. Nella lotta fra scienza e covid gli uomini stanno recuperando.

Dopo gli sviluppi provenienti dalla Gran Bretagna una nota positiva proviene invece dagli Stati Uniti d’America grazie al vaccino dell’azienda Moderna.

Il vaccino per il Covid messo a punto dall’azienda statunitense Moderna era uno di quelli arrivati alla fase 3 della sperimentazione.

E’ giunta poco fa la notizia che esso produce una buona risposta immunitaria negli anziani e gli effetti collaterali sono considerati prevalentemente lievi o moderati.

Questo è quanto affermato dai dati della sperimentazione di fase 1, pubblicati sul New England Journal of Medicine, secondo cui la risposta immunitaria è simile a quella che si raggiunge negli adulti.

Lo studio riguarda 40 persone sopra i 56 anni, a cui sono state somministrate due dosi a circa un mese di distanza.

Da come si evince dall’articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, la risposta degli anticorpi apparirebbe simile a quella già documentata in chi aveva ricevuto il suddetto vaccino tra i 18 e i 55 anni ed è superiore alla media di un gruppo di controllo di persone che hanno donato il plasma da convalescenti.

Seguiranno aggiornamenti.