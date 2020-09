Lo spot del profumo di Federico Fashion Style: glamour o trash?

Federico Fashion Style ha diffuso da pochissimo lo spot del suo nuovo profumo: la linea tra il glamour e il trash è stata pericolosamente sfiorata.

Principe incontrastato dello stile super vistoso che è diventato il suo marchio di fabbrica e che è stato esportato in tutta Italia, Federico Fashion Style ha deciso di puntare sulla sensualità per pubblicizzare il suo primo profumo, rigorosamente unisex.

L’ultimo periodo non è stato semplicissimo per Federico Fashion Style: l’imprenditore è stato costretto al pagamento di una multa a causa di alcuni accertamenti portati avanti dalle forze dell’ordine nel suo salone di Anzio.

La segnalazione alla polizia locale era arrivata da alcune clienti del salone che si erano trovate a pagare molto più di quanto credevano di spendere. A quanto pare nella gestione pubblicitaria di Federico Lauri c’era qualcosa di profondamente sbagliato.

Per lasciarsi alle spalle l’episodio che non ha fatto benissimo alla sua immagine Federico si è immediatamente lanciato in un altro progetto, la produzione e la commercializzazione di un profumo che porta il suo nome.

E, per farlo, ha deciso di giocare su un argomento che ha sempre infiammato il gossip e che lo tocca molto da vicino: il suo orientamento sessuale.

Lo spot di Federico Fashion Style: profumo di uomo (etero)

Il profumo per uomo che porta il nome di Federico Lauri è stato battezzato Fanatico, probabilmente in onore de vero e proprio fanatismo che Lauri coltiva per il suo look esagerato e per il glamour in generale.

Lo spot realizzato per “Fanàtico” è un brevissimo film in cui Federico veste i panni del latin lover, seduttore che non deve chiedere mai e che “si avventa” su una bellissima ragazza bionda.

Dopo aver salito le scale (che sembrano quelle di un comune condominio), Federico si libera del cappello a tesa larga e del suo papillon, rivelando il collo ingioiellato.

Nel frattempo una ragazza si spoglia lentamente e si distende su un lussuoso divano, attendendo che Federico le dedichi le sue attenzioni da vero seduttore che profuma di ambra grigia e che sfrutta una formulazione molecolare per adattarsi al profumo di ogni pelle.

Una precisazione a margine: la scelta della modella probabilmente non è stato affatto casuale. Durante il primo piano della ragazza si notano facilmente numerose imperfezioni della pelle che, a quanto pare, non sono più un limite per la bellezza delle donne, come ha recentemente dimostrato Giulia De Lellis sfilando sul red carpet dell’ultimo Festival di Venezia.

Mentre su Instagram i follower e i fan di Federico Fashion Style gli fanno i complimenti per la performance magistrale, rimane da chiedersi se era proprio necessario sfiorare così pericolosamente la sottile linea rossa che divide il glamour più chic dal trash assoluto.

Forse sì, dal momento che questo tipo di comunicazione è quella che Federico ha sempre voluto associare al suo brand. Inoltre, Federico è da sempre consapevole che il mondo del gossip si interroga sul suo orientamento sessuale.

Federico Fashion Style è gay oppure no? Questa domanda sembra destinata a non trovare risposta dal momento che, nonostante i suoi atteggiamenti facciano pensare esattamente il contrario, Federico Lauri afferma di essere etero e di avere una compagna da molti anni.

Della compagna, ovviamente, si sa pochissimo: solo che è molto bella e che si chiama Letizia. Qualche anno fa Letizia ha contribuito a realizzare il sogno di Federico, che sempre stato quello di avere una bambina.

La piccola principessa di casa Lauri si chiama Sophie Maelle ed è affezionatissima a suo padre, che l’ha voluta con sé durante alcuni eventi pubblici dello scorso anno.

Stando a quanto Federico Lauri ha raccontato in merito al concepimento della sua bambina, pare che lui e Letizia siano stati costretti a ricorrere all’inseminazione artificiale a causa di una malattia che ha abbassato enormemente la fertilità di Federico.

I malpensanti credono che si tratti soltanto di una scusa e che il vero motivo per cui Federico e Letizia non hanno concepito la loro bambina in maniera naturale è che Federico non provi alcuna vera attrazione per le donne, anche per quelle bellissime come Letizia.

Qualcosa di molto diverso da quello che viene raccontato nel nuovissimo spot di Fanàtico.

L’operazione pubblicitaria di Federico Lauri riuscirà a mettere da parte per sempre le dicerie sulla sua omosessualità? Oppure avrà l’effetto contrario e finirà con ingigantirle? Una cosa è certa: se lo spot farà decollare le vendite del nuovo profumo di Federico Fashion Style si sarà trattato di un’operazione assolutamente riuscita.