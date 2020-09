Pierpaolo Petrelli ha allontanato Elisabetta Gregoraci dopo la diretta del Grande Fratello Vip. La reazione di lei non è tardata ad arrivare.

Che Pierpaolo Petrelli abbia più di un semplice interesse per Elisabetta Gregoraci è ormai un dato di fatto. Quello che non è altrettanto chiaro è se anche l’ex di Flavio Briatore sia interessata ad andare al di là della semplice amicizia con il velino moro.

Di questa presunta, ma nemmeno tanto, indecisione se n’è accorto anche il diretto interessato che dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, dove ha messo in imbarazzo Elisabetta , ha deciso di allontanarsi da lei e di prendere le distanze in modo tale da non restare scottato da questa conoscenza, visto che i suoi sentimenti potrebbero girare a senso unico, in quanto lei ha ammesso di vederlo come un fratello più piccolo anche se qualche coccola di troppo ci scappa sempre.

Pierpaolo Petrelli ha allontanato Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip e la reazione di lei non è tardata ad arrivare ed ha subito chiesto spiegazioni sul perché di tale improvvisa freddezza nei suoi confronti.

Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo Petrelli al GF Vip: lo sfogo di lui

Visualizza questo post su Instagram Elisabetta e Pierpaolo: prime incomprensioni? #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 29 Set 2020 alle ore 2:55 PDT

Elisabetta Gregoraci, come è possibile vedere nel video postato in alto, ha chiesto a Pierpaolo Petrelli cosa sia successo, visto che l’è apparso piuttosto freddo per i suoi standard.

Il concorrente del Grande Fratello Vip, in un primo momento, ha negato di aver assunto un atteggiamento strano per poi confidare, dopo una certa insistenza da parte della conduttrice, con cui ha vissuto dei momenti intimi, ha ammesso di esserci rimasto male per alcune dinamiche in generale del programma che riguardano loro due, ma quando lei ha chiesto maggiori spiegazioni a riguardo, lui ha preferito chiudersi a riccio tanto da spingere lei ad allontanarsi a sua volta.

Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip hanno avuto la loro prima incomprensione, così come l’hanno definita gli autori del programma, ma i fan del reality show di canale 5 sono convinti che lui si sia sentito un po’ usato dalla conduttrice, ignorando che forse lei a differenza sua non può esporsi più di tanto nella casa visto che viene da un matrimonio abbastanza importante.

Elisabetta e Pierpaolo riusciranno a chiarire queste prime incomprensioni o lei sceglierà di far tornare tutto come prima, mettendo da parte il velino moro che è andato ben oltre la sua amicizia nei suoi confronti? Perché, come anticipato, lui sembra essere decisamente cotto a puntino, anche se una sua ex vuole entrare nella casa per un confronto diretto.