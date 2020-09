Elisabetta Gregoraci imbarazzata da Pierpaolo Petrelli al GF Vip

Pierpaolo Petrelli ha messo in imbarazzo Elisabetta Gregoraci durante la diretta del Grande Fratello Vip, lasciandola senza parole.

Elisabetta Gregoraci pensava di poter trascorrere una tranquilla diretta del Grande Fratello Vip questa sera, ma purtroppo si è sbagliata ed anche di grosso. No, se state pensando ad episodi ad alta tensione con il suo ex Flavio Briatore vi sbagliate di grosso, perché è accaduto molto di peggio.

Alfonso Signorini, che poco prima ha sedato l’ennesima lite tra FrancesKa Pepe e gli altri concorrenti, ha chiamato in confessionale la conduttrice e Pierpaolo Petrelli e ha mostrato loro tutti i momenti più intimi e dolci che hanno passato insieme.

In particolare in una delle clip si intravede Pierpaolo incantato a guardare la Gregoraci, tant’è che lei gli chiede a cosa stessa pensando. Lui non ha risposto a quella domanda e per questo il conduttore gli ha detto di farlo in diretta.

“Volevo baciarla, Alfonso” ha ammesso subito lui.

Pierpaolo Petrelli ha messo in imbarazzo Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Lei non si sarebbe mai aspettata una rivelazione del genere e non ha saputo nemmeno come rispondere.

Alfonso Signorini dà un consiglio ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram @pierpaolopretelliofficial… occhi a cuoricino ne abbiamo? 😜🥰 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 28 Set 2020 alle ore 1:33 PDT

Elisabetta Gregoraci ha preferito non commentare la rivelazione di Pierpaolo Petrelli al GF Vip, ma ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che prima di procedere ha chiesto come mai non l’abbia baciata, visto che questo era il suo desiderio.

“Non mi sarei mai permesso, rispetto troppo i suoi spazi” ha ammesso lui, con un briciolo di imbarazzo tra gli occhi facendo riferimento ai momenti intimi che hanno vissuto insieme.

“E fai bene, ma tanto sono sicuro che quando lei vorrà sarà in grado di fartelo capire” ha spiegato il conduttore al suo concorrente durante questo tenero momento di “coppia”. “E tu Elisabetta, viviti quest’esperienza in piena leggerezza“ ha aggiunto Alfonso Signorini. “Hai detto che stai facendo cose che non avevi mai fatto, allora continua e sii te stessa, senza freni” ha concluso, mentre Pupo ritiene che tra i due non ci sia nulla di speciale e che lei guardi l’ex velino come una sorella maggiore guarda un fratello più piccolo e nulla di più.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli saranno la prima coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip oppure il loro rapporto resterà quello di due semplici coinquilini nella casa più spiata d’Italia? Non ci resta che attendere, anche se lui sembra essere piuttosto prendere dalla conduttrice, mentre lei sembra essere piuttosto ferma nonostante e si intraveda un briciolo di interesse.