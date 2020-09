Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini ed intimi al Grande Fratello Vip: “Vorrei baciarti”. La regia censura.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini ed intimi al Grande Fratello Vip 2020. La showgirl e l’ex velino di Striscia la Notizia continuano a stuzzicarsi e a trascorrere sempre più tempo insieme. Pretelli non nasconde di provare un fortissimo interesse per la Gregoraci che, tuttavia, comincia a lasciarsi andare. Durante la notte, i due si sono ritrovati in camera da letto. La Gregoraci e Pretelli erano molto vicini, ma la regia ha staccato improvvisamente tutto scatenando la rabbia del popolo di Twitter.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli vicini al bacio: la regia del Grande Fratello Vip stacca e il popolo del web s’infuria

Pierpaolo Pretelli pazzo di Elisabetta Gregoraci. L’interesse dell’ex velino di Striscia la Notizia non è passato inosservato agli occhi di Matilde Brandi che ha deciso di dare al coinquilino qualche consiglio per conquistare l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Posso dire una cosa? A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulle fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla“, ha detto la Brandi.

Il Grande Fratello Vip 2020 ha animato il sabato organizzando una cena europea durante la quale Tommaso Zorzi e Francesca Pepe si sono lasciati andare ad effusioni scatenando l’ironia di Elisabetta Gregoraci, che, guardando Pretelli, ha detto: “Wow, hanno limonato prima di noi”.

#GFVIP non c’è stata così tanta delusione per qualcuno nemmeno quando Zaza e Pellè sbagliarono I rigori…. Questo momento ce lo leghiamo al dito regia. pic.twitter.com/cfsWKQYoVO — SETH COHEN ☀️ (@xChandlerxBing) September 27, 2020

A luci spente, Pretelli si è così avvicinato nuovamente alla Gregoraci sistemandosi nel letto al suo fianco. I due erano e sembravano sul punto di baciarsi. Il popolo del web era pronto ad immortalare il momento del bacio tra i due, ma la regia ha cambiato inquadratura scatenando la rabbia del pubblico.