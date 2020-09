Pierpaolo Petrelli al GF Vip, Manila Gorio: “Tra noi c’è stata passione”

Manila Gorio, intervistata da Gossip e Tv, ha ammesso di avere avuto degli incontri passionali con Pierpaolo Petrelli prima che lui entrasse al GF Vip.

Pierpaolo Petrelli è uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il velino moro non è di certo passato inosservato nella casa più spiata d’Italia grazie alla sua bellezza e al suo fisico, diventando uno dei punti di riferimento per i suoi compagni di viaggio che non di rado scelgono di allenarsi in sua compagnia.

Anche nel mondo reale, al di fuori della casa più spiata d’Italia, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che non si è ancora sbilanciato sulla storia della sua vita, si è fatto notare, in quanto è stato il protagonista di un succoso retroscena rivelato da Manila Gorio.

La presentatrice, intervistata da Gossip e Tv, ha confidato di avere avuto degli incontri passionali con il concorrente di Alfonso Signorini, ma che poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia è sparito dalla sua vita, facendo perdere ogni traccia.

Pierpaolo Petrelli ha avuto un flirt con Manila Gorio, ma dopo essere sparito la conduttrice vuole delle spiegazioni da lui per capire come mai ha scelto di andare via senza alcun apparente motivo. O forse sì.

Manila Gorio entra al GF Vip? Lei: “Devo chiarire con Pierpaolo Petrelli”

Manila Gorio ha ammesso che vorrebbe avere un confronto con Pierpaolo Petrelli del GF Vip, in quanto sospetta che lui si sia allontanato soltanto perché non voleva far sapere al grande pubblico, prima di entrare nella casa, di avere avuto un flirt con lei.

“Ci siamo scambiati tantissimi messaggi per poi rendersi irreperibile” confida l’opinionista di Barbara d’Urso, che si è commossa durante la diretta di Pomeriggio 5. “Ho provato a mettermi in contatto con lui svariate volte, ma non ci sono mai riuscita” ha aggiunto. “Poi sono venuta a sapere che avrebbe preso parte al Grande Fratello Vip e lì ho fatto due più due”.

“Sono una donna transessuale e chi mi sta a fianco ha paura di apparire in una cattiva luce di fronte ai benpensanti“ ha confidato la conduttrice. “Purtroppo siamo in Italia e ancora oggi una relazione tra un uomo eterosessuale e una donna trans non viene vista di buon occhio“ ha spiegato. “Figuriamoci da un personaggio pubblico che sta per entrare in un reality show che va in onda su una rete nazionale” ha concluso per poi lanciare il suo appello.

“Ho bisogno di avere un chiarimento con Pierpaolo perché dal 4 settembre non l’ho più sentito” ha aggiunto Manila Gorio su Pierpaolo Petrelli del GF Vip. “Devo capire che cosa pensa di noi”.

Manila riuscirà ad avere il suo confronto con Pierpaolo? Intanto dalle anticipazioni del Grande Fratello Vip è possibile affermare che questo sera uno dei concorrenti riceverà un provvedimento disciplinare.