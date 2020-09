Medaglioni di melanzane: ricetta per secondo piatto facile e appetitoso

I medaglioni di melanzane sono un secondo piatto facile da preparare e appetitoso che piacerà a tutta la famiglia. Perfetti per una cena a casa.

Una ricetta perfetta da portare in tavola per una cena a casa che accontenterà grandi e piccini e che potrà essere gustata anche come un semplice antipasto o per uno sfizioso aperitivo.

Inoltre, anziché friggere i medaglioni, potremo cuocerli al forno così da avere una ricetta super light ma al tempo stesso saporita.

Facile da preparare, questa ricetta saprà davvero stupirvi e deliziarvi. Conviene dunque approfittare per prepararla finché le melanzane, ormai agli sgoccioli, si possono trovare nei banchi del mercato.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane

200 g di prosciutto cotto a fette

200 g di formaggio a pasta filata a fette

1 uovo

farina 00 q.b.

pangrattato q.b.

olio evo

Preparazione

Per preparare i medaglioni di melanzane iniziamo occupandoci di quest’ultime. Laviamole e tagliamole a fette sottili. Spennelliamole con dell’olio e mettiamole su una teglia a cuocere per circa 10 minuti nel forno ben caldo a circa 200 gradi.

Una volta trascorso il tempo sforniamo e lasciamo raffreddare. A questo punto iniziamo a formare i medaglioni prendendo una fetta di melanzana. Posizioniamo sopra una fetta di prosciutto cotto e una di formaggio, poi chiudiamo con un’altra fetta di melanzana, quindi passiamo nella farina, poi nell’uovo sbattuto, quindi nel pangrattato.

Compattiamo bene con le mani per far aderire il pangrattato e disponiamo su una teglia. Proseguiamo così fino ad esaurimento degli ingredienti.

A questo punto inforniamo a 180-200 gradi per 20-25 minuti. Quando i medaglioni di melanzane inizieranno ad essere dorati potremo sfornarli.

Possiamo infine aggiungere un pizzico di sale per condire.

Naturalmente nessuno vi vieterà di friggerli qualora preferiste questo tipo di cottura ma se si desidera un piatto più light la cottura al forno è decisamente consigliata.

Inoltre, potremo fare anche la variante con della salsa di pomodoro che potremo inserire all’interno del medaglione quando disponiamo il prosciutto cotto e il formaggio.

A voi la scelta!

Scopri anche la ricetta delle melanzane in carrozza o delle polpette di melanzane dal cuore filante.