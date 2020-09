GF Vip: Nancy Brilli interpreta Adua Del Vesco – VIDEO

Adua Del Vesco, concorrente del GF Vip 2020, è stata “interpretata” da Nancy Brilli qualche anno fa.

Adua Del Vesco è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’attrice, infatti, da quando con Massimiliano Morra, in maniera del tutto inconsapevole, ha dato vita all’Ares Gate è sulla bocca di tutti e non di rado sul web spuntano nuovi retroscena che la riguardano.

Nelle scorse ore il portale Biccy, ha rivelato che il personaggio di Adua non è così giovane come crediamo e no, lei non ha mentito sulla sua età. In che senso allora?

L’Ares Film, agenzia capitanata da Alberto Tarallo, che pare aver scelto di diffidare Mediaset, nel 2005 ha prodotto una fiction, I colori della vita, con Nancy Brilli e Alessandra Martines nel ruolo di protagoniste. Il personaggio interpretato dalla bionda attrice, guarda caso, aveva il nome di Adua Del Vesco ed era una giovane donna che voleva provare a sfondare nel mondo della recitazione.

Nancy Brilli ha interpretato Adua Del Vesco prima del GF Vip e le coincidenze non finiscono di certo qui.

Adua Del Vesco prima di Rosalinda Cannavò del GF Vip era Nancy Brilli

Il personaggio “Adua Del Vesco” interpretato da Nancy Brilli nella serie “I colori della vita” pic.twitter.com/eaFRJdl7Dw — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2020

Il personaggio interpretato da Nancy Brilli ha lo stesso nome e cognome della concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Una strana coincidenza visto che non è di certo un nome comune, ma come i telespettatori più attenti ricorderanno bene Adua non è il vero nome dell’attrice. All’anagrafe, infatti, il suo nome è Rosalinda Cannavò. Nome che ha scelto, o qualcuno per lei, di cambiare per il suo debutto nel mondo dello spettacolo.

A scegliere il nome d’arte dell’attrice, che ieri ha avuto un confronto di fuoco con la fidanzata di Massimiliano Morra, fu Teodosio Leosito che ha lavorato alla realizzazione della fiction andata in onda su Mediaset.

Molto probabilmente l’autore, quando ha conosciuto Rosalinda, ha rivisto in lei i tratti del personaggio precedentemente ideato, visto che sono entrambe due giovani donne con la voglia di farsi strada nel mondo della recitazione, e ha deciso di “ribattezzarla” in questo modo, visto che l’ex di Gabriel Garko ha debuttato sul piccolo schermo nel lontano 2012.

Nancy Brilli era Adua Del Vesco prima che a Rosalinda Cannavò, che ha avuto non pochi problemi nella casa con Franceska Pepe, fosse affidato questo nome dall’agenzia che ha scelto di lanciarla nel mondo dello spettacolo. Sicuramente, come anticipato, una strana e curiosa coincidenza, di cui sicuramente verranno svelati maggiori dettagli su ciò che accadeva nell’Ares Film da Gabriel Garko durante la sua ospitata a Verissimo prevista per il 3 ottobre su canale 5.