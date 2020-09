Adua Del Vesco e Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, protagoniste di un confronto di fuoco al Grande Fratello Vip 2020.

Confronto di fuoco tra Adua Del Vesco e Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra. Durante la sorpresa che il Grande Fratello Vip 2020 ha organizzato per l’attore prima del risultato del televoto, Alfonso Signorini ha invitato Adua ad avvicinarsi allo specchio per confrontarsi con la nuova compagna del suo ex fidanzato. Dalila Mucedero che già si era scagliata contro Adua Del Vesco sui social, dopo aver ribadito di non avere nulla contro di lei, ha tirato fuori le unghie.

Adua Del Vesco contro Dalila Mucedero al Grande Fratello Vip: “Tu non c’eri nel passato di Massimiliano Morra”

Sui social, Dalila Mucedero, dopo il primo incontro tra la Del Vesco e il fidanzato Massimiliano Morra, aveva scritto: “Voglio solo dire una cosa… Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare ‘la povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza il vero ‘io’ esce fuori piano piano… Quindi tempo al tempo. Don’t worry”.

Durante il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, tra Adua e Dalila Mucedero non sono volate parole tenere. “Io non ho nulla contro di me, non non mi è piaciuto il tuo chiacchiericcio sul mio fidanzato con gli altri concorrenti”, ha esordito Dalila.

“Ma tu non eri presente nel passato. Le cose le sappiamo solo io e lui e le ho raccontate come sono accadute”, ha risposto Adua che ha chiesto l’approvazione di Massimiliano che ha confermato le parole della Del Vesco. “Io non ti conosco, ma ho giudicato solo quello che hai fatto. Tu dalla prima sera non hano fatto altro che parlare di lui ed è passato un messaggio sbagliato del mio fidanzato”, aggiunge Dalila.

“Tu non sai cos’è accaduto in passato e ho raccontato tutto quello che è accaduto. Questo non giustifica il fatto che tu hai scritto quelle parole, a mio avviso, fuori luogo, in un periodo che riguarda me e lui. Noi abbiamo già risolto la cosa”, ha puntualizzato Adua. Dalila Mucedero, poi, ha anche esortato Guenda Goria a restare al suo posto stando lontana da Massimiliano Morra. “Dalila, ma secondo te, l’amore tra Adua e Massimiliano è finito?”, ha chiesto poi Signorini. Sia la Del Vesco che Morra si sono affrettati a smentire di provare ancora dei sentimenti l’una per l’altro mentre Dalila ha spiegato di non essere affatto gelosa del passato.