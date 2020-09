Francesco Oppini, scintille in diretta al Grande Fratello Vip 2020 con Massimiliano Morra: “Sei inaffidabile e poco chiaro”.

Scintille in diretta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Francesco Oppini e Massimiliano Morra. Dopo un confronto sul giudizio del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini su Morra come concorrente, sono volate parole grosse quando Alfonso Signorini ha mostrato il filmato con l’imitazione fatta da Oppini ed Elisabetta Gregoraci dell’incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Morra ha ammesso di essere stato molto infastidito dall’ironia fatta su un momento così importante mentre Oppini ha puntato il dito contro l’attore accusandolo di non avergli detto in faccia il suo pensiero.

Francesco Oppini e Massimiliano Morra, lite in diretta al Grande Fratello Vip 2020

Dopo un confronto tranquillo sull’aggettivo “inaffidabile” usato da Francesco Oppini per definire Massimiliano Morra, tra i due sono volate parole forti. L’imitazione di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci dell’incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco ha fatto infuriare Morra che, dopo aver mostrato il proprio fastidio la sera stessa lasciando il giardino mentre facevano l’imitazione, ha ribadito il suo pensiero durante la diretta con Alfonso Signorini.

“Non mi permetterei mai nella vita sul coming out che ha fatto Gabriel Garko. Sono l’ultimo delle persone che punterebbe il dito su una situazione così delicata. L’ironia era sul tampone perchè il fidanzato di Adua voleva abbracciarla, ma lei ha fatto giustamente un passo indietro. Gabriel voleva abbracciarla, lei ha fatto un passo indietro, ma poi si sono abbracciati. L’ironia era solo su quello. Mi vergognerei di me stesse se avessi ironizzato sul coming out di Gabriel”, ha spiegato Oppini.

“Mi ha dato molto fastidio quest’ironia adolescenziale su un momento così importante”, ha detto Morra. “Vedi perchè ho dei dubbi su di te? Non mi sorridere e mi dai il cinque la mattina come se fossimo migliori amici. Vieni da me e mi dici: ‘ieri sera non mi è piaciuta quella scenetta’ ed io te l’avrei spiegata”, ha replicato Oppini.

“Non stavamo ironizzando. Stavamo facendo finta di essere una coppia che si rivedeva al Grande Fratello Vip”, ha puntualizzato Elisabetta Gregoraci.

“Avete usato le stesse movenze, le stesse parole di Adua e Gabriel. Ci crediamo poco Elisabetta. Mi è sembrato che ci fosse molta ironia gratuita verso Adua e Gabriel”, ha commentato Alfonso Signorini condannando la scena di Oppini e della Gregoraci.