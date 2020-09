Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra: modella e ballerina, è accanto all’attore da circa due anni.

Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra. Bellissima, bionda e accanto all’attore da circa un paio d’anni come ha svelato Morra nella casa del Grande Fratello Vip, Dalila è la spalla del fidanzato e, sui social, gli dedica spesso delle bellissime parole d’amore dandogli tutto il sostegno di cui ha bisogno per affrontare le varie avventure della sua vita. Modella, ballerina e amante soprattutto del latino americano, è napoletana esattamente come il fidanzato.

Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra: “La mia felicità”

Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è iscritta a Fashion&Design all’Accademia della Moda di Napoli. Prima dell’ingresso di Massimiliano nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Dalila, su Instagram, gli ha dedicato un bellissimo messaggio nella didascalia che accompagna un collage dei loro momenti insieme:

“TU.. quella persona solare, sempre con il sorriso stampato, sempre pronto ad aiutarmi a consigliarmi senza mai giudicare. In questo periodo che non ci sarai, mi mancherai tantissimo, ma al di là di questo sono felice, perché avrai modo di farti conoscere per quello che sei realmente. In bocca al lupo per questa nuova esperienza e ricordati che saró sempre pronta a sostenerti e a fare il tifo per te”.

Dalila ha parlato anche di Adua Del Vesco e dei suoi problemi con l’anoressia in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi:

“Quando Adua ha parlato dei suoi disturbi alimentari sembrava che fossero dovuti a Massimiliano, quando la verità è che entrambi hanno sofferto per il contesto in cui lavoravano”.

Sull’attuale rapporto che il fidanzato Massimiliano Morra ha con Adua Del Vesco, sempre ai microfoni di Chi, ha detto: “È entrata da vittima dicendo ‘non sono rancorosa’, ma dopo sei anni non voleva vedere Massimiliano. Se lui ha fatto qualche piuttosto sputtanalo, ma non è che ti prendi un cristiano alla volta per parlare male di lui, così lo nominano tutti ed esce”.

Dalila Mucedero, questa sera, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa al fidanzato Massimiliano.