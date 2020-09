Adua Del Vesco si lascia andare ad una confessione sull’anoressia: “Non sono guarita al 100%. Il mio fidanzato mi è stato accanto quando ero orribile”.

L’anoressia è il male contro cui Adua Del Vesco ha combattuto e combatte ancora anche se adesso ha imparato a gestirla. L’attrice, nella casa del Grande Fratello Vip 5, sta raccontando ai compagni il percorso fatto per guarire e mettersi alle spalle il periodo più difficile della sua vita.

Adua confessa ad Andrea Zelletta di essere arrivata a pesare solo 32 kg e di essere stata aiutata dal suo attuale fidanzato che non l’ha mai lasciata sola. All’amica Dayane Mello, però, confessa di non essere ancora guarita al 100%.

Adua Del Vesco: “Quando ho iniziato a prendere peso, mi vergognavo anche a uscire di casa. Il mio fidanzato mi baciava per strada quando la gente mi guardava schifata”

“Io di mio mi piaccio, mi accetto, ma alterno momenti. Immaginati la mia visione quando ho iniziato a prendere peso, ero il doppio di quanto sono adesso, mi vergognavo anche a uscire di casa. È stata una lotta con me stessa continua. La cosa che più mi fa male è che gli altri mi vedono formosa, che sto bene fisicamente, ma non capiscono che il disturbo alimentare è in testa”.



Con queste parole, Adua Del Vesco ha parlato dell’anoressia con l’amica Dayane Mello che ha fatto una dichiarazione d’amore in diretta a Mario Balotelli. La modella brasiliana la ascolta e la lascia sfogare non nascondendo la sua preoccupazione per lei.

“Alterno momenti, direi una bugia se affermassi che ora sono al 100%. Però adesso ho imparato a gestirla“, ha aggiunto ancora Adua mentre era in giardino con la Mello.

Durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, poi, ha svelato quanto sia stato importante per lei avere accanto, in quel periodo, il fidanzato che l’ha fatta sempre sentire amata. Si tratta di Giuliano, il suo primo fidanzato storico con cui non si è mai davvero spenta la fiamma del sentimento che provano l’uno per l’altra.

“Quando sono stata male mi ha dimostrato di tenere tanto a me perchè io ero orribile. La gente mi guardava per strada schifata perchè a 30 kg ero solo ossa. Non riuscivo nemmeno a camminare e lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volta baciandomi ed io mi chiedevo come poteva dirmi che ero bella. Non è una persona che me lo dice, ma me lo dimostra”, racconta Adua che ora non si pesa più.

“E’ stato un processo molto lungo. Quando pesavo 32 kg, un’estate non riuscivo nemmeno a camminare e lui mi ha portata al mare, a casa sua, si occupava di me. Prendeva il gommone, mi prendeva di peso perchè io non ce la facevo e mi faceva fare il giro e mi faceva divertire. Un amore incredibile“, aggiunge ancora.

Poi svela la delusione ricevuta da chi ha avuto accanto nel periodo in cui lavorava molto. “Per un periodo ho lavorato tantissimo, poi quando stai male e ti fermi e tra virgolette non sei più nessuno, prima hai tutti accanto e nel momento della difficoltà non c’è più nessuno”, conclude.