Elisa Isoardi sdraiata a letto in dolce compagnia sfoggia la curva più bella e manda in delirio tutti i suoi followers.

Elisa Isoardi a letto in dolce compagnia. La bella conduttrice dà la buonanotte ai fans e si mostra con il suo adorabile cagnolino con cui trascorre il suo tempo libero e a cui dedica tutte le attenzioni. Bellissima, serena e rilassata, la Isoardi si gode il dolce riposo prima di tornare in sala prove per preparare l’esibizione della terza puntata di Ballando con le stelle 2020.

Con la felpa e un braccio che le copre il decolletè, la Isoardi conquista i fans che stanno diventando sempre più numerosi e si complimentano con lei per il suo talento ballerino che sta sfoggiando a Ballando con le stelle.

Elisa Isoardi con un solo asciugamano addosso: imbarazzo in diretta

Prima di mostrarsi a letto con il suo cagnolino, Elisa Isoardi ha fatto sognare tutti i suoi fans mostrandosi in diretta con un solo asciugamano addosso. Tutto è accaduto durante la puntata di Domenica In del 27 settembre quando Mara Venier ha pensato bene di chiamare in diretta la conduttrice che in quel momento era in procinto di regalarsi una doccia rigenerante. “Ma dov’eri? Nooooo ma c’hai l’asciugamano….a favolosa!“, ha detto la Venier.

“Vorrei sapere se sei sola, perché l’ultima volta che ti abbiamo vista in accappatoio non lo eri”, ha invece ironizzato Selvaggia Lucarelli mentre Mariotto ha aggiunto – “Starà al capezzale di Raimondo“.

Con Raimondo Todaro è immediatamente nato un feeling e un’amicizia speciale ed Elisa Isoardi non vede l’ora di poter tornare ad esibirsi sulla pista di Ballando con le stelle 2020 con lui. Dopo essere stato sottoposto ad un’operazione per l’appendicite, Todaro è tornato a casa mostrando anche le ferite che ha sull’addome.

Per ora, però, non si sa cosa accadrà durante la terza puntata di Ballando con le stelle 2020. Dopo aver ballato da sola ricevendo in diretta la sorpresa di Raimondo Todaro, la Isoardi tornerà ad esibirsi con il suo maestro sulla pista di Ballando con le stelle 2020? Lo scopriremo sabato 3 ottobre.