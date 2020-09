Elisabetta Gregoraci, Karina insinua il dubbio: “Lei non è abituata”

Karina Cascella ha insinuato il dubbio su Elisabetta Gregoraci e il suo “flirt” con Pierpaolo Petrelli a Domenica Live.

Elisabetta Gregoraci non poteva non essere una delle protagoniste indiscusse del talk dedicato al Grande Fratello Vip nella puntata di oggi di Domenica Live.

Barbara d’Urso, insieme ai suoi fedeli opinionisti, ha commentato l’ipotetico “flirt” che starebbe nascendo tra la conduttrice e Pierpaolo Petrelli, l’ex velino di Striscia La Notizia. In studio non sono apparsi particolarmente convinti dell’interesse che sembra unire i due, sottolineando come il Petrelli non abbia poi così tante cose in comune con l’ex di lei, Flavio Briatore.

“Fa un po’ ridere che lei passi da Briatore, che non è proprio giovanissimo, a lui” ha premesso Karina Cascella su Elisabetta Gregoraci a Domenica Live. “Prima stava con uno più grande, ora con un molto più piccolo” ha aggiunto. “Elisabetta e Pierpaolo hanno stili di vita completamente diversi, cosa farà lui quando lei gli chiederà dello yacht? Non è abituata a queste cose” ha concluso maliziosa.

Barbara d’Urso ha scelto di intervenire in prima persona, dopo le affermazioni della sua opinionista, raccontando che anche lei come Elisabetta ha vissuto un episodio analogo e che tutto può succedere nella vita.

Barbara d’Urso difende Elisabetta Gregoraci a Domenica Live: “La capisco”

Durante il talk di Domenica Live, Barbara d’Urso ha difeso Elisabetta Gregoraci, confidando che quando aveva poco più di 18 anni anche lei ha avuto una relazione con un uomo molto più grande e che quando il loro amore è giunto al capolinea lei ha deciso di avventurarsi in una relazione con un ragazzo più giovane per cogliere le diverse sfaccettature, chiamiamole così, dei due rapporti.

La spiegazione della conduttrice non ha particolarmente convinto Karina Cascella che ritiene che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, nonostante tra i due ci siano stati momenti intimi, non nascerà assolutamente nulla perché provengono da mondi completamente differenti tra loro. In studio anche Riccardo Signoretti la pensa nello stesso modo e nessuno sembra pronto a commentare su questa nuova coppia che invece sembra appassionare il pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al GF Vip c’è soltanto una simpatia o tra i due nascerà qualcosa di più dell’innegabile attrazione fisica? Staremo a vedere, visto che stiamo soltanto all’inizio di quello che è il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tra l’altro la Gregoraci è finita al centro della polemica, in quanto dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip di venerdì scorso, insieme a Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, si è lasciata andare all’imitazione del coming out di Gabriel Garko. Il gesto non è piaciuto al pubblico che lo ha trovato davvero di pessimo gusto.