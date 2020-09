Denis Dosio ha comprato i follower su Instagram? L’accusa a Domenica Live

By

Biagio D’Anelli ha accusato Denis Dosio, dopo aver raccolto alcuni dati, a Domenica Live di aver comprato i suoi followers su Instagram.

Denis Dosio è stato scelto da Alfonso Signorini per prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo, nel bene o nel male, quando si decide di prendere parte ad un programma del genere bisogna essere ben consapevoli che ogni piccolo retroscena riguardante la propria vita privata e non verrà a galla e, dopo svariati retroscena sui vipponi più noti, oggi è stato anche il turno dell’influencer della casa. Che cosa è successo?

Biagio D’Anelli a Domenica Live ha consegnato una delle famose buste choc. Il contenuto delle buste indicava che Denis sarebbe arrivato al successo sul web non solo grazie al supporto delle sue fedeli sostenitrici, ma anche attraverso qualche piccolo aiutino. Quale?

Secondo l’opinionista, Denis Dosio si è comprato i followers su Instagram. Barbara d’Urso, sua madrina televisiva, che poco prima aveva difeso Elisabetta Gregoraci da Karina Cascella, ha preso le parti del suo beniamino, ammettendo che non crede assolutamente a quanto riportato da Biagio in puntata.

Domenica Live: Barbara d’Urso fa una precisazione su Denis Dosio

Barbara d’Urso, come anticipato, ci ha tenuto a fare una piccola precisazione su Denis Dosio al GF Vip, ammettendo di non credere alla segnalazione riportata in studio dal suo opinionista.

“Com’è possibile Barbara che ogni settimana perde mille follower e ne guadagna 14 mila?” ha esordito Biagio D’Anelli. “Sembra proprio che lui in precedenza abbia usato qualche piccolo aiutino per aumentare i suoi seguaci sul web” ha aggiunto.

“Veramente ultimamente è normale che ci sia una perdita dei follower” ha prontamente replicato la conduttrice, che poco dopo ha “interrogato” Soleil Sorge sull’aggressione omofoba di Iconize. “Ma comunque non credo a queste cose” ha concluso.

Barbara d’Urso ha difeso Denis Dosio a Domenica Live e non è stata l’unica a farlo. Anche il fratello dell’influencer, Manuel, ha affermato che non gli risulta affatto che abbia utilizzato dei trucchetti di bassa lega per aumentare la sua popolarità sul web. “Semplicemente faceva cose diverse rispetto agli altri” ha spiegato.

Denis Dosio al Grande Fratello Vip, tra l’altro ha pure ricevuto un messaggio da Francesco Monte, sembrerebbe aver conquistato una nuova fetta di pubblico, che lo ha rivalutato e scoperto proprio nella casa più spiata d’Italia.