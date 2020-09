Pierpaolo Petrelli chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Pierpaolo Petrelli chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata. Dal bancone di Striscia la Notizia al GF Vip.

Pierpaolo Petrelli è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato il primo, e anche unico, velino moro di Striscia La Notizia e non solo. Il modello ha anche preso parte a Uomini e Donne e a Temptation Island, ma la sua permanenza negli studi Elios di Roma non è andata come sperato, ma probabilmente si rifarà nella casa più spiata d’Italia, visto che è stato scelto da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip.

Pierpaolo fa parte della classe del 1990 e nasce a Maratea, in provincia di Potenza. Durante l’adolescenza sceglie di iniziare un percorso di studi scientifici e si riesce a portarsi a casa il diploma per poi iscriversi alla facoltà di giurisprudenza a Roma. La voglia di spiccare nel mondo dello spettacolo però prevale su quella di studiare e, nonostante non abbia messo da parte la sua passione per la legislatura, sembrerebbe aver messo da parte gli studi per dedicarsi alla carriera.

Nome: Pierpaolo Petrelli

Età: 29 anni

Data di nascita: 1990

Professione: Modello

Luogo di nascita: Maratea (Potenza)

Altezza: 190 cm

Peso: 80 kg

Profilo Instagram: @pierpaolopetrelli

Pierpaolo Petrelli vita privata

Pierpaolo Petrelli non è stato molto fortunato per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in quanto tutte le sue relazioni sono sfumate. Quella più importante è sicuramente quella con la conduttrice Ariadna Romero. Dalla loro unione è nato anche un bambino, Leonardo, che è venuto al mondo nel 2017. Pierpaolo è particolarmente legato a suo figlio e non di rado ama condividere con i suoi fedeli sostenitori alcuni momenti che lo ritraggono insieme al suo piccolo.

Con Ariadna, purtroppo, i rapporti non sembrano essere dei migliori, ma nonostante tutto cercano di garantire una certa stabilità al loro bambino.

Altra relazione degna di nota è quella con Ginevra Lambruschi, che è stata fidanzata anche con Stash, leader dei de The Kolors, che tra poco diventerà papà, e con Niccolò Bettarini. Anche questa relazione non è terminata nel migliore dei modi, i due si sono spesso e volentieri lanciate non poche frecciatine nel salotto televisivo di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove l’influencer lo ha accusato di averla usata soltanto per ottenere una maggiore visibilità stando al suo fianco.

Pierpaolo Petrelli carriera

La carriera di Pierpaolo Petrelli è piuttosto vasta, in quanto non ha mai sdegnato nessun ruolo. Agli esordi ha ricoperto il ruolo di ballerino per mantenersi gli studi ed ha fatto parte del corpo di ballo di Calo Conti ai Migliori Anni, tra l’altro il conduttore è pronto a tornare con Tale e Quale Show su Rai 1, ma scopre la notorietà nel 2013 quando viene scelto da Antonio Ricci per diventare il primo ed unico velino moro al fianco di Elia Fongaro a Striscia la Notizia.

5 anni dopo torna sul piccolo schermo prendendo parte a Temptation Island Vip, diventando uno dei tentatori dell’unica edizione condotta da Simona Ventura su canale 5, prima che quest’ultima scegliesse di tornare in Rai ed affidare la conduzione dello show ad Alessia Marcuzzi. Qualche mese dopo la sua partecipazione all’isola delle tentazioni, Petrelli raggiunge gli studi di Uomini e Donne per provare a conquistare il cuore di Teresa Langella, ma quest’ultima preferisce puntare su altri ragazzi e sceglie Andrea Dal Corso con cui è tutt’ora impegnata.

Oggi Pierpaolo frequenta ancora i salotti televisivi e spesso appare nei programmi di Barbara d’Urso per dire la sua in merito ai fatti che la bella conduttrice partenopea sceglie di affrontare durante la conduzione dei suoi programmi. Durante il corso di quest’estate, Pierpaolo ha tentato anche di sfondare nel mondo della musica, pubblicando il suo primo singolo Rondine.

Pierpaolo Petrelli è stato scelto da Signorini per il GF Vip ed è pronto a varcare la famosa soglia rossa insieme agli altri personaggi del mondo dello spettacolo scelti dal conduttore e direttore di Chi.