Barbara d’Urso, intervistata da Vanity Fair, ha rivelato un retroscena riguardante il suo rapporto con l’ex Premier Silvio Berlusconi.

Barbara d’Urso è stata inserita tra le donne più influenti del bel paese dalla rivista Vanity Fair. Per questo motivo, la bella conduttrice partenopea ha deciso di concedere un’intervista al magazine dove per la prima volta dall’inizio della sua carriera si è sbilanciata sul suo pensiero politico.

La conduttrice di Pomeriggio 5, contrariamente da quanto molti possano pensare, è di sinistra e non patteggia per la parte destra della politica. Barbara, che di recente ha fatto sognare i fan, ha ammesso che Silvio Berlusconi, per cui lavora, è pienamente a conoscenza di questa cosa e scinde dal loro rapporto professionale.

“Io sono sempre stata di sinistra“ ha ammesso la conduttrice. “Il padre dei miei figli era di Rifondazione Comunista ed ho sempre votato per il partito comunista italiano” ha spiegato Barbara. “Berlusconi lo sa molto bene, adoravo Berlinguer” ha concluso.

Barbara d’Urso si è sbilanciata sulla sua posizione politica in Italia, sfatando il mito che la vedrebbe di destra.

Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso “rivendica” Denis Dosio: “Scoperto io”

Barbara d’Urso, durante il corso dell’intervista, ha anche parlato della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ci sono molti dei personaggi lanciati da lei o che frequentano da tempo i suoi salotti televisivi.

“Denis Dosio è un ragazzo che ho scovato un giorno su Instagram e l’ho fatto diventare famoso, lo considero una mia creatura e gli autori della casa se lo sono preso“ ha ammesso la conduttrice, che di recente ha ricordato il suo incontro con Can Yaman. “Angela, la signora di buongiorno da Mondello per intenderci, è stata il fenomeno mediatico di tutto il periodo estivo” ha aggiunto.

“Io spazio dall’alto al basso. Nelle mie trasmissioni puoi trovare il leader politico alla signora Angela“ ha concluso la conduttrice, chiarendo una volta e per tutte che il filone dei suoi ospiti a chi l’accusa di realizzare soltanto programmi trash. “Signorini comunque è un grande, lui come me passa dai “vaffa” di Patrizia De Blanck ai pensieri filosofici di Fulvio Abbate” ha concluso con quella che sembra essere una frecciatina, tanto manco velata, al suo collega.

Barbara d’Urso su Vanity Fair si è aperta come non mai, affrontando argomenti, come quello della politica, di cui non aveva parlato in precedenza. Proseguendo poi con la rivendicazione dei personaggi da lei lanciati, senza poi dimenticare quella che sembrerebbe essere una frecciatina ad Alfonso Signorini. Il portale Dagospia, infatti, insinua che i due abbiano di nuovo litigato, ma nulla di tutto ciò è ufficiale o è stato confermato dai diretti interessati.