Barbara d’Urso tutta di bianco e con il seno in vista. Fan: “Sei una dea”

By

Barbara d’Urso dopo Pomeriggio 5 ha postato una foto in cui indossa soltanto il reggiseno e una camicia bianca. Lo scatto ha mandato i fan in estasi.

Barbara d’Urso dopo la diretta di oggi di Pomeriggio 5 ha scelto di rilassarsi un po’, dicendo addio ai fastidiosi abiti di scena per rilassarsi indossando soltanto una camicia bianca ed un reggiseno abbinato. Il tutto all’insegna del relax.

La conduttrice ha pensato di bene di immortalare il momento attraverso uno scatto. Scatto che ha scelto di pubblicare su Instagram e di condividere con i suoi fedeli sostenitori che sono letteralmente impazziti nel vederla con il seno in vista ed un look total white.

La foto, che ha fatto sognare i fan come quando ha postato un vecchio ricordo in cui mostra tutta la sua sensualità, ha letteralmente mandato in delirio i fan che non solo hanno apprezzato le grazie della bella conduttrice partenopea ma le hanno anche fatto notare che nonostante la sua età, Barbara d’Urso sfoggia ancora un fisico invidiabile dare fare invidia ad un ventenne.

Barbara d’Urso: la foto in reggiseno manda in delirio i fan

Visualizza questo post su Instagram White…😜 #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Set 2020 alle ore 12:07 PDT

La d’Urso in reggiseno è stato il migliore regalo che i fan potessero chiedere per la buona notte di questa sera, che sicuramente andranno a letto sognando le grazie della conduttrice, che mantiene ancora un fisico tonico e da far paure alle sue colleghe più giovani.

Ma si sa perché la conduttrice di Pomeriggio 5, che poco fa ha fatto una confessione privata in diretta, ci tiene parecchio al suo fisico e spesso si allena per mantenerlo ancora tonico e giovane come quello di un tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 21 Set 2020 alle ore 1:38 PDT

La conduttrice di Pomeriggio 5, oltre che per il suo talento e doti da conduttrice, sa bene come tenere incollati i fan allo schermo e poco importa che sia quello di un televisore o di un comune smartphone: il risultato non cambia.