12 consigli per far tornare come nuovi vestiti e scarpe

Con il tempo i nostri capi preferiti potrebbero perdere il loro originario splendore. Con questi 12 consigli potrai farli tornare perfetti e come nuovi.

I tuoi jeans preferiti sono eccessivamente scoloriti, la tua maglietta bianca è ingiallita e le tue scarpe sono diventate inguardabili? Forse stai pensando che è giunta l’ora di concederti un pò di shopping e perchè no, farsi un regalo ogni tanto è gratificante ma a volte il valore affettivo di un indumento è talmente grande che vale la pena fare qualcosa per poter prolungare la sua vita e continuare a sfoggiarlo ancora un pò.

Rendi i capi vecchi come nuovi con queste 12 astuzie

Le nonne hanno sempre un asso nella manica e possono risolvere tutti i nostri problemi. Inoltre alcune di loro non sono state fortunate come noi e non hanno avuto il nostro stesso accesso allo shopping e questo le ha fatte ingeniare per trovare il modo di riciclare capi vecchi come le camice e per trovare il modo di mantenere i capi perfetti più a lungo. Scopri cosa hanno scoperto usando alcuni ingredienti semplicissimi per la cura dei capi.

Aceto e sale per capi lucenti



L’aceto e il sale sono due ingredienti essenziali in casa. Vi abbiamo più volte raccontato della loro efficacia usati per le pulizie in casa. Due prodotti versatili poichè oltre al loro uso in cucina, possono essere funzionali a svariati utilizzi, anche per il bucato.Per ottenere abiti morbidi e lucenti ti basterà mescolare questi ingredienti al solito detersivo per bucato. Ravviverai il colore e otterrai vestiti morbidissimi.

2. La lima per unghie per pulire il camoscio



Ecco uno strumento che potrà esserti molto utile per ravvivare le tue scarpe scamosciate. Grazie ad una lima potrai rimuovere lo sporco sulle scarpe senza dover ricorrere ad acqua e detersivo eccessivamente aggressivi per il camoscio. Gratteri via lo sporco delicatamente.

3. Il frigorifero per eliminare i cattivi odori



Hai presente quando i vestiti si asciugano male e prendono quel cattivo odore che non va via in nessun modo? In realtà un trucco esiste, è originale e terribilmente efficace per rimuovere i cattivi odori. Chissà a chi è venuto in mente di mettere i vestiti nel frigorifero prima di lavarli eppure il metodo funziona. Lascia riposare gli indumenti interessati in sacchetti ermetici nel frigorifero per qualche ora prima di lavarli. Il risultato è garantito.

4. Detergente per vetri per pulire la pelle



Il detergente per i vetri rende brillanti come uno specchio le tue scarpe in pelle. Spruzzalo direttamente sulle scarpe e pulisci con un panno asciutto, sembreranno cme appena comprate.

5. Limone per rimuovere l’ingiallimento



Capi ingialliti addio. Grazie all’acido citrico del limone sbiancherai facilmente i tuoi capi. Prova ad aggoungere del succo di limone al detersivo per il lavaggio in lavatrice. I tuoi vestiti ingialliti torneranno ad avere un candore abbagliante.

6. Bicarbonato di sodio per rimuovere macchie ostinate



Altro prodotto multifunzionale che non può mancare in casa.Il bicarbonato di sodio è un validissimo aiuto per le pulizie domestiche. Niente rimuove più velocemente lo sporco ostinato, combinato all’azione del detersivo rende il tuo bucato bianco e pulito. Dovrai solo sciogliere il bicarbonato in un pò di detersivo e applicare la miscela direttamente sui punti critici e lasciarlo agire alcuni minuti. Quindi strofinate delicatamente e risciacquate con acqua tiepida.Resterete stupefatti

7. Smalto per unghie per riparare il cuoio



Hai graffiato le tue adorate scarpe di cuoio? Niente panico, camuffa il graffio con l’aiuto dello smalto per unghie. Applicalo in modo uniforme sui segni dei graffi per coprirli e goderti le scarpe ancora per qualche anno. Usa lo smalto dello stesso colore delle scarpe.

8. Acqua e sale per fermare il colore che stinge



Se hai comprato qualcosa che stinge e rende il suo lavaggio un momento di puro panico affidati al dale. Immergi i capi in acqua e sale, lasciali in ammollo 5 minuti e risciacqua con acqua fredda. Per ogni litro d’acqua, avrai bisogno di circa mezzo bicchiere di sale. Dopo aver fatto questo potrai lavare i tuoi capi come al solito.

9. Aceto bianco per rimuovere sporco ostinato



L’aceto bianco è un prodotto che può essere utilizzato per pulire tutta la casa. Ottimo per rimuovere il calcare, rende l’acqua del lavaggio molto più dolce favorendo l’azione detergente del detersivo e ammorbidendo le fibre. Se vuoi rimuovere le macchie ostinate dai vestiti o dalle scarpe, aggiungi l’ aceto bianco in lavatrice oppure mettilo in un contenitore spray diluito con acqua. Dpruzza la soluzione sui punti interessati e strofina delicatamente. Le macchie spariranno.

10. Colla per unghie e polvere glitterata per riparare le scarpe



Sembrerebbe che la colla per unghie sia particolarmente efficacie per incollare le suole delle scarpe. E dopo averle incollate potrai lucidarle usando la polvere per unghie glitter.

11. Velcro per eliminare i pelucchi



Avrai sicuramente avuto a che fare con i pelucchi. Un capo perde tutta la sua bellezza quando compaiono questi inevitabili ed antiestetici pelucchi. Per rimediare puoi usare un levapelucchi in commercio, un rasoio per tagiarli via oppure un modo molto semplice delicato e sicuro: Basta spazzolare i pelucchi delicatamente con il velcro per eliminare gradualmente la lanugine.

12. Il balsamo per seta lucente



La seta e il raso sono molto delicati. I capi anche se lavati dolcemente a mano potrebbero risultare rovinati. aggiungi semplicemente una piccola quantità di balsamo al tuo normale ammorbidente e vedrai che la tua seta tornerà setosa come sempre. Quando lavi i tuoi capi in lavatrice ricordati di evitare questi 11 errori frequenti che tutti commettono.