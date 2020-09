Un periodo di grandi novità per Nina Moric: tutti gli indizi portano a pensare che sia sbocciato un nuovo amore tra la modella e un giovanissimo fidanzato.

Nina Moric sta vivendo un periodo tormentato: dopo aver trascorso un’estate apparentemente serena, accanto a un uomo che sembrava averle dato un po’ di stabilità, la modella ha dovuto affrontare nuovi scontri con l’ex marito Fabrizio Corona e successivamente anche l’abbandono del figlio Carlos, che ha deciso di andare a vivere insieme a suo padre Fabrizio.

Nina Moric aveva speso parole bellissime su Fabrizio, affermando che dal suo punto di vista si stava trasformando in un padre migliore. Nel giro di pochissime settimane però la modella sembra essersi completamente ricreduta. Dopo essersi dovuta arrendere di fronte all’evidenza dei fatti, cioè che Carlos non voleva più vivere con lei, Nina ha cominciato ad accusare Fabrizio di usare Carlos e di manipolare il figlio per trasformarlo in una persona diversa da quella che è.

Fortunatamente, a tirare su di morale la bella modella croata sono arrivate due belle novità nella sua vita: una gattina nera di nome Moon (Luna, come la gattina di Sailor Moon, per la quale ha anche creato un profilo Instagram dedicato) e un compagno inseparabile che è già comparso in moltissime storie e che pare abbia una relazione vera e propria con la Moric.

Tutti gli indizi sul nuovo amore di Nina Moric

Fino a qualche settimana fa, Nina sembrava essere felice a fianco del bell’imprenditore napoletano con cui ha passato le vacanze estive. Pare però che le cose siano precipitate: sul profilo di Nina non c’è più traccia di lui e nelle storie pubblicate dalla modella su Facebook è stato taggato ripetutamente il profilo di un certo Marco, che però è privato.

Il ragazzo sembra trascorrere moltissimo tempo con Nina, tanto da avere la libertà di filmarla in casa sua fin dalla prima mattina: nelle scorse ore infatti sono comparse storie (molto buffe) in cui si vede Nina cercare disperatamente la sua nuova gattina, che ha preso l’abitudine di nascondersi sotto a ogni mobile di casa pur di non farsi trovare. “Ogni giorno la stessa storia!” è stato il commento scritto da Marco, che sembra quindi aver visto più di una mattina in casa della Moric.

Come se non bastasse, nei video che lui stesso ha girato il ragazzo chiama ripetutamente Nina “Amore”, come se fosse ormai un’abitudine consolidata.

A confermare l’ipotesi è arrivata anche una storia pubblicata da Nina e commentata pubblicamente dallo stesso Marco: i due celebrano “un mese di noi” con frasi romantiche e l’immagine di una rosa rossa. Come colonna sonora è stata scelta “Strangelove” dei Depeche Mode, una canzone che è un vero e proprio inno all’amore trasgressivo.

Nei post successivi, Nina dimostra di conoscere benissimo anche il resto della famiglia di Marco e in particolare un giovane cugino rapper che, a quanto pare, è molto apprezzato anche da Carlos. “Mio figlio ha detto che sei il nuovo Tupac” ha scritto Nina.

A conti fatti sembra proprio che per Nina sia cominciata una nuova fase della vita anche se il dolore per la lontananza di Carlos si fa sentire e, di certo, non passerà in fretta, soprattutto se Carlos continuerà a cambiare con tanta rapidità e ad assomigliare sempre di più a suo padre.