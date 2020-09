Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati. Lei: “Se potessi parlare”

Luigi Favoloso ed Elena Morali hanno annunciato, sui rispettivi social, di essersi lasciati. Lo sfogo di lui non lascia spazio all’immaginazione.

E’ finita la love story tra Luigi Favoloso ed Elena Morali. I due, sui rispettivi profili social, hanno comunicato ai fan la scelta di dare un taglio netto e alla loro relazione. L’ex Pupa è stata molto diretta, andando dritto al sodo, senza però svelare il motivo che l’avrebbe spinta a dire addio al suo compagno.

Compagno di cui sembrava essere molto gelosa, visto il suo recente sfogo su Instagram, ma il sentimento è durato davvero poco, meno di un anno. “Se solo io potessi parlare” ha scritto Elena. “No comment davvero” ha subito concluso.

Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati e, se lei è stata molto sintetica, il commento di lui lascia poco spazio all’immaginazione, anche se c’è chi già immagina che i due non siano realmente stati insieme.

Elena Morali, Luigi Favoloso ammette: “Ho dato amore, non è bastato”

Elena Morali ha commentato in maniera asciutta la rottura con Luigi Favoloso, mentre lui ci è andato giù pesante rivelando il motivo per cui la sua storia è arrivata al capolinea.

“Ho provato a darle forza. Ho provato a darle la mia energia, ma ad un certo punto ho provato a farle capire che non mi fidavo più di lei” ha premesso l’ex di Nina Moric. “Le ho anche dato tutte le sicurezze a la protezione di questo mondo” ha aggiunto. “Ho provato a farle capire che avevo occhi soltanto per lei, che per me lei era l’unica al mondo, ma non è servito” ha proseguito Favoloso, che le aveva anche regalato un anello molto costoso.

“Ho provato anche a farla ingelosire, ma niente. Ho provato a farla vivere a mille all’ora, portandola ogni giorno in un posto diverso e ho anche provato a darle la tranquillità che cercava” ha spiegato. “Ho provato a cambiare anche l’indole pericolosa, sia per me sia per lei, visto che la mia situazione penale non fa altro che aggravarsi“ ha ammesso. “Ho ricevuto una denuncia da un suo ex fidanzato per sequestro di persona perché lei non gli rispondeva più al telefono” ha aggiunto. “L’ho perfino portata a Lampedusa per provare a dimenticare questa terribile vicenda, ma non è servito: è stata come quella storia che ti raccontano da piccoli, dalla rana e dello scorpione: alla fine mi ha punto”.

“Ha affondato me e forse anche se stessa” ha concluso amareggiato Luigi Favoloso sulla fine della relazione con Elena Morali. “Ho provato ad amarla ma non è bastato” ha aggiunto.

Non tutti però credono nella loro rottura, o relazione, in quanto insinuano sia soltanto una scusa per tornare nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, che di recente ha pure rimproverato Elena Morali in diretta.