Uomini e Donne, Maria caccia Facundo: lui si sfoga sui social

Facundo ha scatenato la furia di Maria De Filippi, che lo ha cacciato da Uomini Donne. L’ex corteggiatore sui social si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Facundo sperava di farsi strada a Uomini e Donne, ma l’unica che ha percorso è stata quella per uscire dallo studio del programma. L’ex corteggiatore, dopo che Jessica e Sophie gli hanno espressamente detto che non avevano alcun interesse nel conoscere, non voleva proprio saperne di lasciare la famosa sedia. Tanto da far intervenire Maria De Filippi.

La conduttrice lo ha cacciato dallo studio dopo che più volte, con estremo garbo ed educazione, gli aveva chiesto di lasciare il suo posto visto che il percorso all’interno del dating show era terminato e non c’era alcuna speranza di far cambiare idea alle due troniste, visto che a loro spetta decidere chi far restare e chi eliminare tra i loro corteggiatori.

Facundo dopo la sua eliminazione a Uomini e Donne, si è lasciato andare ad un lungo sfogo, ammettendo di essere orgoglioso del mondo in cui ha abbandonato il programma.

Facundo dopo l’uscita a Uomini e Donne: “Fiero di ciò che ho detto”

Visualizza questo post su Instagram Jessica vs Facundo! Voi da che parte state? #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 22 Set 2020 alle ore 6:28 PDT

Facundo, come anticipato, dopo aver abbandonato i suoi sogni di gloria a Uomini e Donne, visto che era più interessato alla lucina rossa delle telecamere piuttosto che a conquistare il cuore delle due troniste, si è lasciato andare ad uno sfogo social, dividendo, manco poi così tanto, il popolo del web.

“Sono fiero della risposta che ho dato a questo tipo di persona” ha scritto facendo riferimento al suo battibecco con Jessica Antonini, che sembrerebbe non essere stata fortunata con Davide. “Sii sempre una persona rispettosa, ma al tempo stesso resta sempre fedele alla tua filosofia di vita” ha aggiunto. “Questo ti renderà prezioso“.

“Tanto le persone, nel bene o nel male, parlano sempre. La cosa più importante è che tu continui a pensare a te stesso” ha concluso per poi congedare i fan in questo modo. “E’ giusto volersi affermare come persona a far conoscere la propria filosofia, tanto staranno sempre a giudicarti ma tu continua ad amare la tua vita“

Facundo a Uomini e Donne voleva quindi far conoscere la sua “filosofia” al pubblico di canale 5, peccato che il messaggio che voleva lanciare sembrerebbe non essere arrivato ai telespettatori che hanno, perlopiù, ammirato la decisione di Maria De Filippi di mostrargli il cartello con la scritta “uscita”.