Stefano e Santiago hanno doppiato un film insieme: ecco dove vederlo

Stefano De Martino e Santiago hanno un rapporto padre figlio assolutamente meraviglioso e oggi hanno annunciato il loro primo lavoro cinematografico insieme.

Santiago De Martino sembra deciso a seguire almeno in parte le orme di suo padre, che da qualche anno si è cimentato nel mestiere di intrattenitore a tutto tondo, passando dalla danza alla conduzione di spazi televisivi sempre più lunghi e complessi come il recente Made in Sud.

Il bambino infatti è stato coinvolto in un progetto cinematografico per il quale il padre ha prestato la voce in qualità di doppiatore.

Ecco come Santiago a collaborato al progetto e soprattutto l’annuncio con cui i due hanno spiegato ai follower una situazione un po’ difficile.

Stefano e Santiago: il primo progetto insieme rimandato dal Coronavirus

Come tutti gli italiani sanno, l’industria cinematografica italiana, così come quella del resto del mondo, ha subito una fortissima battuta d’arresto a causa della pandemia di Coronavirus che ha imposto la chiusura dei cinema e anche il fermo della lavorazione di molti film.

I cinema hanno cominciato a riaprire solo di recente e, naturalmente, i posti sono stati contingentati in maniera da permettere a ogni spettatore di assistere agli spettacoli stando a un metro di distanza dagli spettatori più vicini.

Questa triste situazione ha portato molte case di produzione a rimandare l’uscita dei film già pronti e a optare per una strategia di distribuzione differente, che ha evitato le sale (che sarebbero rimaste chiuse o vuote) e ha preferito puntare al digitale.

Il film Arctic – Un’Avventura Glaciale racconta le avventure di una volpe artica che coltiva il sogno di diventare il miglior cane da slitta dell’artico. Alle sue (già tante) difficoltà si sommeranno quelle legate allo scioglimento dei ghiacci in Antartide, tema ambientalista a cui il film di animazione dedica moltissimo spazio.

Arctic avrebbe dovuto uscire nel 2020 in tutte le sale ma, come hanno spiegato Stefano e Santiago in una serie di stories di Instagram, ha incontrato le stesse difficoltà di distribuzione di molti altri film. Per questo motivo la casa di produzione ha deciso di distribuirlo solo attraverso varie piattaforme digitali: Rakuten, Apple TV, Chili e Infinity. In un secondo momento sbarcherà anche su Sky.

Stefano De Martino e Santiago doppieranno lo stesso personaggio in due momenti diversi della storia. I due hanno spiegato infatti che, durante un flashback sull’infanzia del personaggio di Stefano, la piccola volpe artica sarà doppiata proprio da Santiago, alle prese con il suo primo ingaggio da doppiatore professionista.

Il progetto e la lavorazione del film a cui Stefano e Santiago hanno preso parte risale a diversi mesi fa, quando la speranza di entrambi era che la famiglia si fosse riformata in via definitiva. Purtroppo le cose non sono andate come tutti speravano e Stefano non è stato nemmeno invitato a partecipare al compleanno di Belen, durante il quale c’era invece il nuovo fidanzato della showgirl, Antonino Spinalbese.

La famiglia Rodriguez sembra aver completamente allontanato Stefano, che sa perfettamente di non essere più gradito all’interno del clan dopo l’ennesima separazione dea Belen. Anche quando Stefano e Cecilia si sono incontrati per caso all’aeroporto, la sorella minore di Belen ha fatto letteralmente in modo da ignorare l’ex cognato: segno che i rapporti sembrano essersi ormai deteriorati in maniera definitiva.

Nel frattempo però i fan continuano a sognare che Stefano, Belen e il piccolo Santiago formino di nuovo la bellissima famiglia che sono stati e, per una volta, sono riusciti a far perdere le staffe a Belen, che ha risposto in maniera furibonda.