Elena Morali e Luigi Favoloso: arriva l’anello da migliaia di euro

Elena Morali e Luigi Favoloso sempre più innamorati. La coppia è sempre più unita e affiatata e per lei arriva l’anello che vale migliaia di euro.

Elena Morali riceve un anello di fidanzamento dal suo Luigi Favoloso che varrebbe migliaia di euro. A svelarlo è il settimanale Novella 2000 che parla nei dettagli dell’importante regalo che l’imprenditore ha deciso di fare alla compagna con cui l’amore cresce ogni giorno di più. Sereni, complici e innamorati, Elena e Favoloso stanno dimostrando di fare sul serio, ma quanto vale effettivamente l’anello ricevuto dalla Morali?

Elena Morali e Luigi Favoloso: un rubino da 18mila euro

Elena Morali e Luigi Favoloso, dopo mesi dall’inizio della loro storia d’amore, stanno ancora insieme e sono sempre più innamorati. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, sono volati a Zanzibar dove si sono sposati con una cerimonia che non ha valore legale in Italia. Successivamente, la coppia si è concessa qualche giorno di vacanza a Formentera per poi tornare in Italia.

Un amore sempre più forte e importante quello che unisce l’ex fidanzata di Scintilla e l’ex compagno di Nina Moric. A testimonianza della relazione seria che i due stanno arrivando, come fa sapere Novella 2000, sarebbe arrivato anche un anello dal valore importante. L’imprenditore napoletano avrebbe così donato alla Morali un rubino.

“La pietra pare che sia un rubino tempestato di diamanti. Valore: 18mila euro“, si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi. Come fa sapere sempre Novella 2000, l’anello sarebbe stato acquistato in una gioilleria di Napoli dove i due si sarebbero recati insieme.

Un dono importante che potrebbe essere il preludio del vero matrimonio che dovrebbe tenersi in Italia. Dopo essersi promessi amore eterno a Zanzibar, infatti, la coppia sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì anche in Italia. I fiori d’arancio, dunque, arriveranno nei prossimi mesi? Nel frattempo, sui social, Elena dedica delle dolcissime parole d’amore al fidanzato.

“Ti amo con un amore che è più dell’amore”, ha scritto la Morali che è sempre molto presente sui social