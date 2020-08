Elena Morali ha deciso di mettere le cose in chiaro su Instagram: è molto gelosa di Luigi Favoloso e le altre devono stare lontane.

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è stata al centro di un lungo e appassionante racconto a metà tra la cronaca rosa e il trash che si è svolto in massima parte nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

I due si sono incontrati appena prima del lockdown e hanno trascorso assieme una quarantena bollente, quindi hanno ferocemente litigato, hanno fatto pace di nuovo, sono stati coinvolti in una lunghissima diatriba con Nina Moric e infine si sono riappacificati.

A coronare questo folle sogno d’amore tra due personalità non esattamente semplici, sono arrivate le nozze in Tanzania celebrate con rito Masai. Se molti hanno accusato i due di aver celebrato le nozze solo per attirare l’attenzione (con tanto di fotografie prontamente condivise sui social), pare che la Morali abbia preso davvero sul serio la sua unione africana con l’ex di Nina Moric.

Per questo motivo, nel momento in cui Elena è venuta a sapere che le ammiratrici di Luigi si stavano prendendo un po’ troppe libertà, la sua furia si è letteralmente scatenata via social, con un messaggio al vetriolo destinato a tutte quelle “morte di C…” che stavano alle calcagna di Luigi.

Elena Morali gelosa di Luigi Favoloso e non ci va per il sottile

Anche le coppie davvero innamorate non possono trascorrere insieme ogni momento dell’anno, soprattutto dopo un periodo di stop lavorativo forzato come quello causato dal lockdown.

Elena Morali e Luigi Favoloso sono stati infatti costretti a separarsi per un po’: lei si trova in Sardegna con le amiche (e ne sta approfittando per scattare e pubblicare su Instagram foto su foto), mentre lui si trova a Napoli per motivi di lavoro non meglio specificati.

Pare però che proprio mentre durante il suo soggiorno campano, Luigi Favoloso sia stato preso di mira da donne che hanno cominciato a fare avances un po’ troppo insistenti.

Queste avances sarebbero arrivate alle orecchie di Elena Morali che, dalla Sardegna, ha pubblicato un messaggio nelle stories di Instagram che non lascia dubbi sulla sua gelosia e possessività nei confronti del “quasi marito”.

“Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza con le amiche…credete davvero che vi possa minimamente calcolare? Io e Luigi ci diciamo tutto.”

Naturalmente la versione corretta è “tampinare”, cioè seguire costantemente, ma anche “tamponare” rende abbastanza l’idea di donne interessate a un “tamponamento” e via.

Dal messaggio scritto da Elena si intuisce anche che sia stato proprio Luigi a riferire puntualmente alla sua fidanzata tutti gli episodi sconvenienti che gli sono capitati in quel di Napoli. Segno che a quanto pare la coppia sia davvero solida e abbia davvero costruito un rapporto di estrema fiducia.

Nella seconda parte del messaggio, che è caustica esattamente come la prima, la Morali conclude con un riferimento alla cerimionia religiosa con cui lei e Luigi sono riconosciuti come una coppia sposata in Tanzania.

“In fondo è già mio marito in parte e totalmente nel mio cuore. Ed io sono totalmente sua. Quindi andate a pi*****e un po’ più in là, grazie.”

C’è solo da sperare che finalmente Elena Morali e Luigi Favoloso abbiano trovato la pace sentimentale dopo anni di continue tempeste e rapporti apparentemente tossici.

La Morali in particolare era sul punto di sposare Gianluca Fubelli, più conosciuto come Scintilla, ma decise di annullare il matrimonio dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi. Ha poi cominciato una nuova relazione con Daniele Di Lorenzo e si è poi scoperto che si trattava di una relazione a tre con Scintilla. Le cose sono precipitate e i tre hanno rotto completamente la relazione, finendo addirittura segnalati in questura.

Nello stesso periodo Favoloso aveva ripreso la relazione con Nina Moric dopo alti e bassi che sembravano essere stati messi da parte dopo che lei era andato a “riprenderselo” nella casa del Grande Fratello. Da quella relazione è uscita una denuncia per molestie e violenza domestica che ha dato luogo a un procedimento penale e alla “fuga” di Favoloso, che sparì per diversi giorni gettando nel panico anche la famiglia.