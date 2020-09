Tommaso Zorzi contro Iconize: “Elettra Lamborghini non mi parla a causa sua”

Tommaso Zorzi ha attaccato il suo ex fidanzato Marco Ferrero, Iconize, affermando che a causa sua non parla più con Elettra Lamborghini.

Tommaso Zorzi, ancora una volta, è stato uno dei protagonisti indiscussi della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. Durante il corso della puntata, Alfonso Signorini ha voluto prima rassicurare i telespettatori sulle condizioni di salute del concorrente e poi, in un secondo momento, lo ha chiamato nel confessionale per mostrargli una clip in cui il suo ex fidanzato Marco Ferrero, Iconize, rispondeva ad alcune sue recenti dichiarazioni in cui lo paragonava ad una ciotola.

Tommaso, che aveva immaginato che il suo ex fosse andato da Barbara d’Urso a parlare di lui, ha ribadito che lui si è permesso di parlare del loro rapporto soltanto perché Marco non farebbe altro che parlare male di lui in giro e non solo. A causa sua, sempre secondo quanto dichiarato dall’influencer, avrebbe smesso di parlare con Elettra Lamborghini.

“Io ho detto quelle cose soltanto perché lui non fa altro che parlare male di me in giro” ha precisato Tommaso in diretta. “Io gli ho detto che parlare male di me è un suo diritto, ma è anche un mio diritto non avere più nulla a che fare con lui” ha aggiunto. “A causa sua, Elettra non mi parla più!” ha concluso.

Iconize ha fatto litigare Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini? Il pubblico vuole saperne di più su questa storia. Anche perché Marco era all’addio al nubilato della cantante mentre l’influencer non spunta tra i nomi degli invitati. I due hanno realmente interrotto ogni rapporto?

Grande Fratello Vip, Signorini consola Tommaso Zorzi: “Fregatene!”

Alfonso Signorini ha provato a consolare il suo concorrente, consigliandogli di fregarsene di tutta questa storia e di godersi quest’esperienza al Grande Fratello Vip piuttosto che pensare ad un ex fidanzato di ben due anni fa.

“Tommaso, devo confermarti che Marco è andato in altre parecchie a parlare di te” ha esordito il conduttore, facendo riferimento alle ospitate di Marco Ferrero da Barbara d’Urso. “Ma tu fregatene, divertiti e goditi quest’esperienza piuttosto che pensare a lui” ha concluso il conduttore.

Tommaso Zorzi al GF Vip è sembrato volere accentare di buon grado il consiglio datogli dal padrone di casa. Anche se è apparso piuttosto stufo di dover dare ancora spiegazione sulla sua relazione, finita ben due anni fa.

Elettra Lamborghini ed Iconize, che sono stati chiamati in causa, almeno per il momento hanno preferito non replicare di fronte alle dichiarazioni di Zorzi, ma sicuramente Marco non se ne starà buono e risponderà alle accuse mosse dal concorrente di Alfonso Signorini, che ad inizio serata ha fatto discutere a causa di alcune sue dichiarazioni.