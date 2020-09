Marco Ferrero, in arte Iconize, ha replicato alla provocazione lanciata dal suo ex fidanzato Tommaso Zorzi prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista in cui non spendeva proprio belle parole nei confronti del suo ex fidanzato Iconize, Marco Ferrero.

Il concorrente di Alfonso Signorini, che stamattina è rientrato nella casa più spiata d’Italia, si è definito annoiato all’idea che il suo ex fidanzato potesse sfruttare la sua partecipazione al reality show per avere una maggiore visibilità, creando polemiche e confronti inutili, ma non solo. Zorzi ci ha tenuto a chiarire che lui non sputa mai nel piatto dove ha mangiato, ma che il suo ex non lo può nemmeno definire una ciotola ma un piatto.

“Mi ha definito una ciotola” ha esordito Marco Ferrero su Tommaso Zorzi ai microfoni di Pomeriggio 5. “Però quando stava con me gli piaceva eccome mangiare in quella ciotola” ha aggiunto. “Ma com’è che si dice? Chi disprezza vuol comprare e io sono più in vendita“ ha concluso. “Ma in fondo gli voglio ancora bene”.

Iconize, Marco Ferrero, fa una precisazione su Tommaso Zorzi: “Gli voglio ancora bene”

Iconize, dopo aver terminato il suo intervenuto da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni su quanto affermato sul suo ex fidanzato Tommaso Zorzi del GF Vip, affermando che è rimasto profondamente deluso dalle sue parole e che nonostante tutto gli vuole ancora bene. Anche se nei suoi confronti non si è comportato nel migliore dei modi.

“Ci tenuto a fare una piccola precisazione dopo il mio intervenuto, visto che mi state scrivendo in molti” ha spiegato Marco Ferrero. “Tommaso ha preso parte ad una diretta social dove affermava che io non vedevo l’ora di andare nella casa a fare polemica, paragonandomi ad una ciotola” ha proseguito. “Tutto ciò che ha detto lo trovo di una bassezza incredibile. Non mi piace il dover elevare se stessi denigrando gli altri“ ha aggiunto.

“Io non ho mai fatto una cosa del genere e mai lo farò, non ne ho bisogno” ha proseguito Iconize contro Tommaso Zorzi, che è stato il protagonista di uno scoop su Giovanni Ciacci. “Lui si frega da solo perché prima dice che non vuole che io venga nella casa a fare casino, però poi passa il suo tempo ad insultarmi e a mettere la pulce nell’orecchio“ ha proseguito su Instagram Marco. “Mi mette la pulce nell’orecchio, ma se io non voglio che qualcuno venga a rompermi le scatole, non lo nomino proprio” ha concluso.

“Io sfido chiunque ad assistere ad una scena del genere, dove qualcuno che vuoi ancora bene dice certe cose: è impossibile non rispondere a certe provocazioni” ha aggiunto.

Sembrano essere ormai lontani i tempi in cui Tommaso Zorzi e Marco Ferrero, Iconize, si giuravano amore eterno.