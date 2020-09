Inizia una nuova stagione del campionato di serie A ma come seguire le partite? Ecco tutte le istruzioni per quel che riguarda Dazn.

Dopo un finale della scorsa stagione decisamente burrascoso, riprende il campionato di Serie A.

Gli appassionati del pallone possono dunque tornare a sognare ma per farlo in grande occorre organizzarsi per tempo per seguire le partite dal vivo.

I diritti delle gare anche quest’anno sono stati suddivisi tra Sky e DAZN.

Scopriamo oggi quali match saranno di competenza del servizio a pagamento di video streaming online.

Come vedere le partite di serie A su Dazn

In ogni giornata della stagione 2020/2021, saranno tre gli incontri trasmessi in esclusiva da Dazn.

Ad aprire le danze, sabato 19 settembre alle 20.45, sarà la sfida tra Hellas Verona e Roma e da lì le grandi sfide non si fermeranno più.

Vediamo nel dettaglio il calendario della rete:

1a giornata

Hellas Verona-Roma, sabato 19 settembre ore 20:45

Parma-Napoli, domenica 20 settembre ore 12:30

Genoa-Crotone, domenica 20 settembre ore 15:00

2a giornata

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20:45

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre ore 12:30

Verona-Udinese, domenica 27 settembre ore 15:00

3a giornata

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20:45

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12:30

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00

4a giornata

Crotone-Juventus, sabato 17 ottobre ore 20:45

Bologna-Sassuolo, domenica 18 ottobre ore 12:30

Spezia-Fiorentina, domenica 18 ottobre ore 15:00

7a giornata

Lazio-Juventus, 8 novembre 2020

17ma giornata

Roma-Inter, 10 gennaio 2021

23ma giornata

Milan-Inter, 21 febbraio 2021

26ma giornata

Juventus-Lazio, 7 marzo 2021

Come vedete al momento il calendario più preciso è disponibile solo per le prime quattro irrogate ma, senza dubbio, molto presto potremo avere informazioni più puntuali e particolareggiate anche per le giornate successive.

Intanto però ci vengono anticipati quattro big match che caratterizzeranno la fase più avanzata del campionato di serie A, un dettaglio che non potrà che ingolosire i tifosi nostrani e far iniziare a sognare in grande.

Se non volete allora perdere neanche un match del prossimo campionato basterà sottoscrivere un abbonamento dal costo di 9.99 euro mensili, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Oltre al calcio avrete un palinsesto sportivo ricco di eventi, dai campionati esteri ai motori, dal basket al pugilato, le arti marziali e molto altro ancora.