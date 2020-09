X Factor 2020, oggi l’anteprima della prima puntata: ecco gli aggiornamenti

Domani prende il via l’ultima edizione di X Factor ore 21.15 su Sky. Ed oggi in anteprima per noi un piccolo assaggio di quello che sarà.

Alessandro Cattelan inizia il programma con una piccola anticipazione di quello che sarà, in base a quello che è successo negli ultimi mesi, ai cambiamenti di scenari, alla ripresa alla vita vera post Covid. “Adesso riprenderemo da dove abbiamo lasciato“, esordisce.

Tra i giudici, Hell Raton è al suo esordio televisivo e si vede chiaramente l’emozione nel suo volto, gli altri tre invece hanno già esperienza con il mondo televisivo (Emma è reduce da Amici), Manuel Agnelli e Mika (già giudici delle passate edizioni).

Cattelan: “Emma sei un angelo in mezzo a tre diavoli”.

Visualizza questo post su Instagram Come nelle favole ✨ Ph @germanlarkin @bulgari #bulgaribarocko Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 15 Set 2020 alle ore 10:05 PDT

I quattro giudici sembrano già molto interessanti e anche noi siamo pronti e preparati per la nuova edizione.

Il primo gruppo a esibirsi sono i Blue Wit, una band di Bergamo che si presenta con la canzone “Bad Guys” di Billie Ellish.

Un piccolo riassunto di circa 30 minuti per deliziarci con un’edizione che si prospetta sopra le aspettative.