Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rientra nella casa: come sta

Tommaso Zorzi, dopo aver effettuato i dovuti controlli medici, è tornato nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco come sta ora.

Il percorso di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip non è di certo tra i più noiosi di quest’anno, visto che in sole 24 ore ha: contratto la febbre, messo in isolamento dagli altri concorrenti e abbandonato la casa per effettuare tutti i controlli del caso.

Fortunatamente, però, dopo essersi sottoposto a tutti i controlli medici, l’influencer più amato della rete è ritornato nella casa più spiata d’Italia. A dare l’annuncio è la produzione stessa che attraverso i profili social ufficiali dedicati al programma ha avvisato il pubblico della rete del repentino ritorno del concorrente, rassicurandolo sulle sue condizioni di salute.

Nelle scorse ore, infatti, il pubblico si chiedeva come sta Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip e la risposta è arrivata direttamente dalla produzione dello show: l’influencer sta bene.

“Dopo essersi sottoposto a tutti i regolari controlli medici, Tommaso è rientrato nella Casa” recita il comunicato pubblicato qualche minuto fa. Zorzi resta uno dei concorrenti, vitali per la riuscita del programma, di questa quinta edizione, ma per un concorrente che torna, uno se ne va: Flavia Vento ha abbandonato il programma.

Tommaso Zorzi torna al Grande Fratello Vip e Flavia Vento abbandona: l’annuncio

Poco dopo che Tommaso Zorzi ha abbandonato la casa, anche la showgirl Flavia Vento ha manifestato il desiderio di voler abbandonare il gioco.

Fortunatamente lei non ha contratto la febbre, ma già poche ore dopo il suo ingresso non faceva altro che piangere in quanto sentiva troppo la mancanza dei suoi cani e non solo. Durante il corso della giornata ha anche manifestato il suo mal contento perché la produzione non le avrebbe consegnato le sigarette che lei aveva richiesto, così poco dopo ha scelto di abbandonare.

L’abbandono di Flavia Vento non ha stupito più di tanto il pubblico visto che la showgirl ha abbandonato ogni progetto di questo tipo a cui ha preso parte. Anche questa volta ha fatto la storia, considerato che ha lasciato dopo nemmeno 24 ore dalla fine della prima diretta con Alfonso Signorini.

“Flavia ha deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la Casa di #GFVIP per motivi personali” recita il secondo comunicato pubblicato dalla produzione.

Flavia Vento ha fatto la storia del Grande Fratello Vip, abbandonando la casa più spiata d’Italia in tempi record. Mai nessun altro concorrente, infatti, aveva trascorso così poco tempo all’interno del reality show. Perfino gli ospiti speciali restavano qualche ora in più rispetto alla sua breve permanenza, ma il pubblico non sembra esserne dispiaciuto più di tanto.

Molto probabilmente perché non ha avuto nemmeno il tempo di affezionarsi a Flavia Vento al GF Vip, così come i suoi compagni di viaggio che non si sono dimostrati così dispiaciuti del suo repentino addio.