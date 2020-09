Pomeriggio 5: Biagio D’Anelli lancia la bomba su Tommaso Zorzi e Ciacci

Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5 ha rivelato il motivo per cui a Giovanni Ciacci non andrebbe a genio Tommaso Zorzi: c’entra un ex fidanzato.

Pomeriggio 5 regala ai telespettatori sempre grossi colpi di scena. Durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa del programma, Barbara d’Urso ha riassunto per il pubblico che la segue i tanti avvenimenti successi nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

In particolare la bella conduttrice partenopea si è concentrata sul momentaneo abbandono di Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore era stata colpito da una forte febbre. Barbara ha mandato in onda una clip in cui si vede il noto influencer discutere con una psicologa della redazione del reality show di canale 5 e in studio Biagio D’Anelli ha difeso il concorrente, affermando che il suo nervosismo, nato dopo essersi sottoposto a svariati tamponi per verificare che non avesse contratto il virus, fosse più che giustificato.

Di tutt’altro parere, invece, è stato Giovanni Ciacci che ha stroncato l’atteggiamento assunto dal concorrente, che si è riunito con gli altri compagni di viaggio, prendendo le difese degli autori. Fin qui nulla di male, i due opinionisti hanno semplicemente espresso la loro opinione.

Peccato che Biagio D’Anelli abbia lanciato la bomba a Pomeriggio 5, rivelando che il parere di Giovanni non è del tutto disinteressato in quanto nutrirebbe dell’astio nei confronti di Zorzi.

Secondo D’Anelli, Giovanni Ciacci non sopporta Tommaso Zorzi perché si sarebbe fidanzato con il suo ex fidanzato Umberto.

Giovanni Ciacci blocca Biagio d’Anelli a Pomeriggio 5: “Ti querelo!”

Giovanni Ciacci non ha preso di certo bene la rivelazione di Biagio D’Anelli a Pomeriggio Cinque e ha avvisato il suo collega che se avesse insistito con questo gossip lo avrebbe querelato in quanto nulla di quanto rivelato in puntata corrisponderebbe alla verità.

“Tu sei fidanzato con Umberto, il ragazzo che qualche tempo fa è apparso sui social con Tommaso” ha insistito l’opinionista di Barbara d’Urso, che ieri è rimasta profondamente imbarazzata dal nudo di Patrizia De Blanck in diretta. “Non è vero, non so di cosa tu stia parlando” ha replicato lo stylist. “Non sai nasconderti bene” ha prontamente ribattuto Biagio.

“Devi portare le prove di quello che dici” ha tagliato a corto Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5, ma Biagio sicuro di quanto affermato ha rivelato che presto la verità verrà fuori e sarà pronto a dimostrare che lui ha sempre avuto ragione su tale argomento.

Barbara d’Urso ha bloccato Biagio D’Anelli e Giovanni Ciacci, prendendo le difese dello stylist delle star. “Ma anche se lui si fosse fidanzato con l’ex di Tommaso” ha osservato la bella conduttrice partenopea. “Non ci sarebbe nulla di male” ha aggiunto. Non ci resta che attendere le famose prove richieste da Ciacci per capire se il suo disappunto verso Zorzi ha a che fare con il suo atteggiamento nella casa del Grande Fratello Vip o per la sua gelosia verso Umberto.