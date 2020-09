Patrizia De Blanck: “Flavia Vento ti porto a calci in cu*o dallo psicanalista”

Patrizia De Blanck sbotta in diretta al Grande Fratello Vip 5 e si scaglia contro Flavia Vento: “Sei una rompicog*ioni, i cani stanno meglio senza di te”.

Flavia Vento arriva nello studio del Grande Fratello Vip dopo la decisione di ritirarsi dopo appena un giorno di permanenza nella casa e si scaglia contro Patrizia De Blanck. La Vento attacca la contessa per alcune dichiarazioni fatte sul suo conto e la De Blanck non resta in silenzio dicendo senza peli sulla lingua tutto ciò che pensa della sua ex coinquilina.

Patrizia De Blanck e Flavia Vento: botta e risposta al veleno al Grande Fratello Vip 5

Flavia Vento, in studio con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia, ammette di essersi offesa per alcune dichiarazioni fatte sul suo conto dopo la sua decisione di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 5. In particolare, la Vento attacca Patrizia De Blanck.

“Non dire più che avevo bevuto perchè ho smesso di bere da due anno e sono astemia perchè ho fatto un percorso per smettere di bere e non dire più neanche che mi devo curare”, afferma la Vento rivolgendosi alla De Blanck senza salutare gli altri concorrenti.

“Io sono venuta qua a parlare davanti a tutti perchè ho un cane di 16 anni che sta per morire ed ero già entrata con l’ansia. Sono molto arrabbiata con i miei genitori perchè gli avevo chiesto di tenermi i cani a casa e non l’hanno voluto fare. Sono stata costretta a metterli in una pensione e non sono abituati. I tuoi stanno a casa con Giada (De Blanck, la figlia di Patrizia ndr), i miei no quindi sono stata colta da una grande angoscia. Se non avessi i cani, entrerei di corsa perchè sono una persona che non ha paura del confronto”, aggiunge.

“Ho sempre cercato di proteggerti perchè sei una brava ragazza anche se spesso passi per scema e non lo sei per niente perchè sei molta intelligente. Mi dispiace tanto che tu abbia scelto questa maniera stron*a di uscire perchè potevi uscire in un’altra maniera che ti confaceva molto meglio e non ti sparavano dietro“, ha replicato la De Blanck.

“Ho detto sarà stata ubriaca per modo di dire perchè so benissimo che non bevi, però, che tu abbia bisogno di qualcuno che ti dia una mano, questo sì e quando uscirò te la darò io perchè ti ci porto a calci in cu*o dallo psicanalista“, aggiunge ancora la contessa.

“Non ho bisogno dell’analista perchè prego. Ho avuto un attacco di ansia per i miei cani e per il Covid”, replica ancora la Vento.

“L’attacco per il Covid dovevi averlo prima di entrare. Una volta che sei entrata, che cazz*o di attacco per il covid devi avere? Se c’è un posto protetto è questo. I cani stavano molto meglio senza di te perchè almeno stavano lontano da te e finalmente respiravano perchè tu sei anche una rompicog*ioni“, conclude la De Blanck.