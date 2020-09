Taylor Swift vittima di stalking: scatta l’arresto per un fan

Uno stalker di Taylor Swift è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver importunato la cantante: Erick Swarbrick ha tentato, ripetutamente, di infastidire la celebre artista in diversi modi. È scattato l’arresto.

Da tormentone a tormento è un attimo, chiedere a Taylor Swift che, con i suoi lavori musicali, è abituata ad entrare nella vita delle persone ma talvolta i risvolti potrebbero diventare assai poco piacevoli. La celebre artista statunitense, infatti, è spesso stata vittima di stalking: fan troppo accaniti erano (e sono ancora, purtroppo per lei) soliti prendersi eccessive confidenze fino a risultare sopra le righe. L’ultimo della categoria, anche assai tenace, si chiama Erick Swarbrick: l’uomo ha letteralmente invaso la vita della compositrice e attrice al punto che sono stati presi dei provvedimenti.

