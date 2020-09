Confessione scioccante al Grande Fratello Vip 5: in cucina, in un momento di racconti, la concorrente confessa: “Mi hanno rubato 100 mila euro”.

Patrizia De Blanck è la vera protagonista del Grande Fratello Vip 5. La contessa sta raccontando tantissimi episodi della sua vita e, durante una conversazione in cucina con Matilde Brandi e Adua Del Vesco, ha confessato di aver perso “100mila euro”. La contessa, in particolare, ha parlato di un vero furto senza, tuttavia, aggiungere molti dettagli.

Grande Fratello Vip 5, la confessione di Patrizia De Blanck: “Mi ha rubato 100mila euro”

Patrizia De Blanck ha vissuto una vita intensa e ricca di esperienze. I racconti della contessa sono sempre molto interessanti e, di fronte alla curiosità dei suoi coinquilini, si lascia sempre andare ai ricordi. Dopo aver svelato il rapporto che ha avuto con gli uomini e con la madre, Patrizia De Blanck ha svelato un episodio triste della sua vita che ha dovuto affrontare.

“Ho una vita piena di cose. Venti vite in una. Gli eventi vengono a cercare me. Non sono io a cercare gli eventi: mi ci ritrovo in mezzo e quindi o mi devo difendere o devo aggredire”, racconta Patrizia De Blanck.

“Il ladro mi ha fottuto più di 100mila euro con la scusa del ‘tu e Giada siete delle donne sole, io vi proteggerò’. Si è visto come ci ha protette”, ha dichiarato Patrizia. Soldi che la De Blanck avrebbe investito con la promessa di un progetto che, però, non ha mai visto la luce.

Di fronte alla domanda di Adua Del Vesco se abbia cercato di agire legalmente per recuperare i soldi, la contessa ha risposto: “Cosa agisci? Tanto non li ha e non li aveva allora. Lasciamo stare va. Sai quante fregature ho avuto io nella vita? Ma più che bontà. Io ti aiuto anche a spese mie, non sono un’egoista”, conclude la contessa che poi esorta Adua e i suoi giovani coinquilini a stare attenti al mondo che li circonda.