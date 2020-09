Madonna, in lavorazione un biopic sull’artista: lo dirigerà lei stessa

Madonna, la regina del pop, dirigerà il biopic a lei dedicato. La celebre artista tornerà dietro la macchina da presa per la terza volta in carriera.

Madonna torna dietro la macchina da presa: la signora Ciccone abbandona temporaneamente il palcoscenico per tornare sul set, sarà lei, infatti, a dirigere il suo biopic. Per la celebre popstar si tratta del terzo film da regista: dopo l’esperienza con “Sacro e profano” e il bis con “Edward e Wallis”, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2001, tocca ad un’opera autobiografica che dirigerà con medesima severità e maestria.

Ancora ignoti i particolari del film, come ad esempio il titolo e l’attrice che incarnerà l’icona femminile del pop. Certamente ci sono stati dei primi contatti: salgono le quotazioni di Julia Garner, già vincitrice di un Emmy con la serie “Ozark”. Il manager di lady Ciccone la tiene d’occhio su Instagram, particolare che potrebbe voler dire molto.

Madonna, regista della sua vita: dirigerà il biopic sulla sua carriera

L’intenzione è quella di raccontare attraverso emozioni e immagini la vita multiforme della stessa Madonna, con la sua voce narrante, che l’ha portata ad essere cantautrice, artista, musicista e ballerina. Senza trascurare, ovviamente, i momenti bui: sarà una storia d’affermazione, passione e ambizione al servizio dell’arte e della volontà di emergere. Un film che potrà essere d’ispirazione a molti, ne è sicura Madonna che è già al lavoro con la co-sceneggiatrice Diablo Cody (Premio Oscar con “Juno”). L’opera sarà prodotta dalla Universal, il fine ultimo è quello di dar vita a un vero e proprio musical-drama: “Il filo conduttore sarà la musica, è stata lei ad avermi tenuto sempre viva”, ammette la popstar.

L’idea è quella di riprendere il filone sapientemente cavalcato dal fortunato biopic su Freddie Mercury “Bohemian Rapsody” (che ha portato molto bene a Rami Malek, con un Oscar come miglior attore) e riproposto in “Rocket man” per rappresentare la vita e la carriera – quantomai florida – di Elton John. Quest’ultimo interpretato magistralmente da Tiron Egerton.

I precedenti sono, dunque, piuttosto difficili da superare. Siam certi, però, che Madonna non lascerà niente al caso: prepariamoci, dunque, a vederla sul grande schermo, appena sarà pronta per dare il primo ciak. Cresce l’attesa.

