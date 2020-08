Madonna compleanno in Jamaica tra vassoi ricoperti di marijuana

Madonna, 62 anni ma riesce ancora a dare scandalo con la sua ultima foto dalla Jamaica dove ha festeggiato il compleanno a suon di marijuana.

Sessantadue anni e non sentirli.

Quando si parla di Madonna ecco che i compleanni sembrano perdere di valore, almeno per quanto riguarda il computo delle candeline perché in fatto di festeggiamenti Lady Ciccone non è seconda a nessuno.

Se pensavate infatti che superati i sessanta la regina del pop avrebbe deciso di festeggiare a suon di birra e pizza, be’, eravate decisamente lontani dalla realtà.

Eccola infatti Madonna versione over 60 pronta a trasferirsi in Jamaica e dare via libera ai festeggiamenti riuscendo per-giunta ancora una volta a dare scandalo.

La sua foto più iconica di questo compleanno la ritrae infatti nientemeno che in compagnia di un vassoio traboccante marijuana.

Madonna festeggia 62 anni con un vassoio carico di marijuana

“Welcome to Jamaica”

Questa la scritta che accompagna lo scatto di una Madonna con spinello tra le labbra, unghie decorate con i colori della Jamaica e una foglia di marijuana mentre sorregge un vassoio ricoperto di cartine e fumo pronto per esser consumato.

Allo scatto se ne accompagnano altri che ritraggono un allegro e affollato pulmino, un vassoio carico di frutta e tanto divertimento.

Una festa evidentemente molto riuscita e, naturalmente, sopra le righe in pieno stile Ciccone.

Del resto non potevamo attenderci di meno da colei che qualche settimana fa posava in topless e senza un filo di make up, comodamente appoggiata sulla sua fida stampella post infortunio.

C’è però anche chi ha notato una forma di trasgressione ben più criticabile del vassoio di marijuana: nonostante il difficile periodo nessuno degli invitati indossa infatti la mascherina o rispetta i distanziamenti. La cantante, che era già stata qualche tempo fa censurata su Instagram in seguito ad alcune dichiarazioni forti su una teoria cospirazionista sul tema del coronavirus, pare decisamente impossibilitata nello scendere a patti con l’attuale pandemia e le sue inevitabili conseguenze.

Se dunque ci sentiamo di ammirare senza sosta questa Madonna destinata a non invecchiare proprio mai, ci sentiamo al tempo stesso di ricordarle come la sicurezza sia qualcosa che va ben oltre i rigidi confini dell’età e che, anzi, oggigiorno sembra chiamare in causa più i giovani di coloro un po’ più avanti con l’età.

Riflettici su favolosa regina!