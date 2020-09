83 anni lei, 44 lui: “Sotto le lenzuola è come il primo giorno”

Edna 83 anni e Simon 44 anni sono la dimostrazione che l’amore non ha età. Si dicono innamorati e felici come il primo giorno. Ecco il loro segreto.

Nella coppia la differenza di età spesso sembra non rappresentare un vincolo come nel caso di questi due coniugi Edna e Simon rispettivamente 83 e 44 anni. Una coppia molto chiacchierata non solo per i 40 anni di differenza che hanno ma anche perchè l’uomo è affetto dalla sindrome di Asperger. Intervistati dal sito The Sun hanno voluto condividere la loro particolare storia.

Edna e Simon, 40 anni di differenza e non sentirli

Non capita tutti i giorni di vedere una coppia così. Hanno una notevole differenza di età eppure non si sentono diversi rispetto a qualsiasi altra coppia, anzi si sentono più felici di molti altri. Intimamente vantano di avere una vita sessuale attiva e soddisfacente al pari di quella di coppie molto giovani e al di fuori della camera da letto sono uniti e felici ormai da 14 anni di matrimonio.

La malelingue li additano, di lui dicono che è un Toy boy particolare facendo riferimento alla sindrome di Asperger di cui lui è affetto un disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato fra i disturbi dello spettro autistico che non comporta ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive, come da definizione di Wikipedia.

I due non sembrano dare adito alle chiacchiere e ai commenti cinici. Il giudizio altrui non li disturba. La donna racconta che spesso per strada si abbracciano e si baciano senza neanche pensarci, qualcuno li guarda sorpreso e qualcuno inoriddito ma loro non sembrano preoccuparsene affatto.

Il loro grande amore li rende immuni da tutto.

La donna racconta di aver incontrato Simon quando lui aveva 28 anni ed era vergine. Fù lei la prima donna ad aver condotto il ragazzo verso l’esplorzione del piacere di coppia e ne è fiera. I due sono in sintonia, e benchè si possa pensare che con l’età la libido subisca un calo, la donna è prova vivente che questa affermazione non è esatta.

Edna afferma: “Siamo sempre intimi nella stanza quanto gli altri coppia innamorata “ e poi prosegue rivelando qualche dettaglio piccante: “Bacio il collo di Simon e gli pizzico il sedere al supermercato. Lui mi risponde alla provocazione sganciandomi il reggiseno mentre siamo in fila alla cassa”.

Edna racconta queste cose divertita grata di provare le stesse sensazioni del primo giorno nonostante siano passati 14 anni e nonostante i 40 anni di differenza.

“Siamo più felici che mai” […] “Ci coccoliamo come qualsiasi altra coppia quando siamo sul divano”. La malattia di lui li ha resi più uniti che mai lei è sempre stata accanto a Simon e lo aiuta in tutto, questo dovrebbe contare più della differenza di età secondo l’ottuagenaria: “Ci supportiamo l’un l’altra e ci amiamo alla follia, la vita non potrebbe essere migliore. Il nostro amore non fa che crescere con il tempo”.

Questa coppia dovrebbe far parlare per l’immensità del loro amore non per la differenza degli anni che li separano. Un amore grande come quello di questa coppia che dopo 77 anni di matrimonio sono stati sepolti mano nella mano nella stessa bara.



Amori così non si ha la fortuna di incontrarli spesso, e quando accade è bello contemplarli.