Su Instagram Elettra Lamborghini condivide il video di un massaggio molto particolare, eccezionale per eliminare liquidi e tonificare. Di che cosa si tratta?

Sempre più vicina all’altare, Elettra Lamborghini sembra ben consapevole che avere un wedding planare del calibro di Enzo Miccio non basti per garantirsi un evento di sicuro successo.

La sposa ci deve mettere del suo e, considerando che senza dubbio avrà gli occhi di tutti puntati addosso, dovrà anche e soprattutto presentarsi al meglio della sua forma.

Ecco allora che la sempre giunonica Elettra ha deciso di fare letteralmente i salti mortali pur di apparire al meglio di sé. Tutti hanno notato la sua pelle impeccabile, le sue ciglia sempre più lunghe e soprattutto tanti, tanti, tantissimi chili in meno. Ma come ha fatto Elettra Lamborghini a dimagrire tanto?

Allenamento e una dieta ferrea hanno senza dubbio fatto gran parte del lavoro ma anche le mani esperte della sua estetista di fiducia ci hanno messo del loro.

Diverse volte Elettra ha infatti mostrato ai suoi fan come si sottoponga a lunghi massaggi, utili per drenare, sgonfiare e anche rassodare.

Ultimo arrivato il massaggio con il bambù, una vera e propria bacchetta magica. Vi spieghiamo in che cosa consiste il suo speciale potere.

Elettra Lamborghini, il segreto è nel massaggio con il bambù

“Come nuova”, così si è sentita Elettra Lamborghini dopo il suo massaggio con bambù e così dovrebbe in effetti sentirsi ogni fortunata che lo prova.

Si tratta di un massaggio in cui le canne di bambù vuote vengono utilizzate come strumento di massaggio, riscaldato o a temperatura ambiente. In oriente si ritiene che tale strumento sia in grado di aiutare a liberare l’energia in eccesso e ristabilire l’equilibrio energetico del corpo.

Il massaggio al bambù è un lavoro di scultura e di lifting dedicato al corpo e al viso, particolarmente indicato per i grandi gruppi muscolari quali glutei, cosce e punto vita.

Per le donne in particolare si tratta di un trattamento eccellente per combattere cellulite, sia edematosa che fibrotica, poiché si valorizzano le caratteristiche drenanti, linfodrenanti e riattivanti.

Essenziale è naturalmente l’abilità dell’operatore che utilizza le canne coprendo superfici ampie e andando in profondità, facendo una fatica ridotta e seguendo le linee dei meridiani, i chakra e le nadi.

Un aiuto notevole dunque per le forme di Elettra Lamborghini che si sta, letteralmente, riscolpendo in previsione del suo gran giorno. Il lavoro ci sembra giunto a buon punto.