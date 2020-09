Massimiliano Morra, la fidanzata contro Adua Del Vesco: “Povera santa!”

La fidanzata di Massimiliano Morra, subito dopo la diretta del GF Vip, ha lanciato un pesante attaccato nei confronti di Adua Del Vesco, ex dell’attore.

Massimiliano Morra e la sua ex fidanzata Adua Del Vesco ieri hanno avuto modo di potersi confrontare dopo ben due anni dalla fine della loro relazione. I due, ironia della sorte o genio degli autori di Alfonso Signorini, come preferite pensarla, si sono ritrovati sotto lo stesso tetto e non uno qualunque, ma quello del Grande Fratello Vip.

Durante il confronto è emerso che i due hanno scelto di prendere due strade diverse a causa dell’eccessiva gelosia di lui e, nonostante entrambi abbiano già trovato un nuovo amore, sono apparsi piuttosto scossi nel rivedersi ancora una volta, visto che da quando hanno deciso di lasciarsi non hanno più avuto modo di sentirsi o di scambiarsi la parola.

A qualcuno però questo confronto non è proprio andato giù. A chi? All’attuale compagna dell’attore. Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, ha commentato tale momento di televisione sul suo profilo Instagram, non mandandole di certo a dire all’attrice, definendola una finta santa, ma rincuorandosi al pensiero che o prima o poi quella che sembrerebbe essere la sua vera essenza uscirà fuori.

“Ci terrei a precisare soltanto una cosa” ha esordito Dalila sul suo profilo Instagram, facendo riferimento al confronto tra Massimiliano e Adua al GF Vip. Confronto che è stato stroncato anche da Antonella Elia in diretta. “Il vero essere di una persona esce fuori soltanto con il passare del tempo” ha proseguito. “Una può anche fare la povera santa e infelice della situazione, ma il vero io prima o poi viene fuori“ ha aggiunto tagliante.

“Quindi io direi di far parlare al tempo” ha concluso la fidanzata di Massimiliano. “Ah, stavo per dimenticare una cosa: nella vita, a mio parere, ci vuole sempre un po’ di coerenza” ha aggiunto. “A me sembra che questa sia un po’ venuta a mancare. Com’è che si dice? A buon intenditore, poche parole”.

Adua Del Vesco su Massimiliano Morra al GF Vip: “Pensa solo a se stesso”

Dalila Mucedero, oltre a precisare al pubblico della rete che non ha affatto gradito l’atteggiamento assunto da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, ci ha tenuto a lanciare un messaggio anche al suo compagno, chiarendo quanto lui sia un buono d’oro e come lei sia fiera di essere al suo fianco in questa vita.

“Volevo ricordare a Massimiliano quanto io sia fiera di lui” ha scritto Dalila su Instagram. “E’ un uomo eccezionale” ha aggiunto. Forse a voler difendere l’immagine dell’attore, visto che ieri sera è apparso agli occhi del pubblico come un uomo particolarmente geloso e possessivo, visto che Alfonso Signorini ha perfino mandato in onda il video di rissa tra lui e Francesco Testi. Massimiliano, infatti, era convinto che il suo collega avesse una sorta di infatuazione per Adua, che all’epoca era la sua compagna.

Parlando proprio di Adua, infatti, nemmeno lei dopo il confronto con Massimiliano Morra al GF Vip, tra l’altro quest’ultimo non ha ancora raccontato la sua storia, confidandosi con la showgirl Matilde Brandi in merito a quanto è accaduto poco prima durante la prima diretta di questa quinta edizione.

“Io e Massimiliano non ci vedevamo da ben due anni” ha esordito l’attrice. “Dopo la fine della nostra storia ho scelto di bloccarlo ovunque, non mi andava di sentirlo” ha spiegato. “In un primo momento eravamo rimasti amici, abbiamo vissuto le stesse cose, perfino le esperienze meno belle” ha confidato alla showgirl, che poco prima si è emozionata nel rivedere le sue figlie. “Dopo la fine della nostra storia mi sono sentita ferita perché lui è un uomo narcisista, capace di pensare soltanto a se stesso“ ha confidato amareggiata.

“A volte capitava che io gli raccontavo qualcosa di profondo che apparteneva alla mia vita” ha proseguito la concorrente di Alfonso Signorini. “E mentre io gli parlavo, lui non faceva altro che guardarsi allo specchio“ ha proseguito di fronte ad un’attentissima Matilde. “Io ho sempre rispettato il suo carattere, sia chiaro, ma sono giunta alla consapevolezza che siamo due persone totalmente diverse” ha spiegato Adua.

“Mi spiace anche essere apparsa dura durante il nostro confronto, non avrei voluto partire in quarta sembrando un’arpia, ma purtroppo sono sincera e ho scelto di essere me stessa anche all’interno della casa” ha spiegato, iniziando a raccontare se stessa e il suo difficile passato. “Non ho nessuna intenzione di scambiare quattro chiacchiere con lui qua dentro” ha concluso l’attrice. “Non tollero quelle persone che sfruttano gli altri soltanto per i proprio interessi“ ha aggiunto. “Non le sopporto proprio”.

Adua Del Vesco su Massimiliano Morra al GF Vip non si è di certo risparmiata e sicuramente Alfonso Signorini, nei prossimi appuntamenti in diretta, mostrerà all’attore il contenuto dello sfogo della sua ex con Matilde Brandi. Ne vedremo sicuramente delle belle, anche perché potrebbe presto arrivare un confronto tra Dalila e Adua, visto che nella casa più spiata d’Italia i colpi di scena sono all’ordine del giorno.