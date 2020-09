Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il padre di lui: “Mi pare stiano insieme”

Francesco Moser, padre di Ignazio, ha parlato della relazione di suo figlio con Cecilia Rodriguez, ammettendo che non è certo che stiano insieme.

Francesco Moser questa mattina è stato ospite del programma C’è tempo per. lo show condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Rai 1. Lo sportivo, tra una domanda e l’altra, è stato “costretto” a rispondere ad alcune domande relative al mondo del gossip. Ovviamente le domande non erano rivolte a lui, che si è impegnato soltanto nell’ambito sportivo e non nella cronaca rosa, ma a suo figlio: Ignazio Moser.

Ignazio è stato uno dei protagonisti indiscussi di quest’estate in quanto si è parlato di una possibile crisi, e conseguente rottura, con Cecilia Rodriguez e i conduttori del programma di Rai 1 hanno chiesto all’ex sportivo se suo figlio fosse ancora fidanzato con la sorella di Belen o se hanno deciso di separare in maniera definitiva le loro strade.

Francesco, che probabilmente non era a conoscenza della prima foto di coppia dopo la crisi di suo figlio, ha preferito restare vago, rivelando che secondo quanto gli risulta i due stanno ancora insieme.

Francesco Moser su Ignazio e Cecilia Rodriguez ha preferito dire il minimo indispensabile. Forse per non creare ulteriori gossip intorno alla coppia.

Francesco Moser parla di Cecilia Rodriguez e Ignazio: “Non sono contrario”

Francesco Moser si è dimostrato essere non poco imbarazzato quando i due conduttori gli hanno chiesto di sbilanciarsi in merito alla storia d’amore di Cecilia e Ignazio. Molto probabilmente, per non avere dei problemi con suo figlio, ha scelto di rimanere un po’ sul vago senza sbilanciarsi più di tanto su di loro, ammettendo però che non gli dispiacerebbe se il giovane Moser gli regalasse un nipotino, rendendolo ancora una volta nonno.

“Purtroppo sono l’ultimo a sapere le cose, ma mi pare che adesso siano ancora fidanzati“ ha esordito timidamente Francesco ai microfoni di Rai 1. “Non cosa aspettarmi, quindi preferisco non esprimermi su questo campo” ha aggiunto lo sportivo. Anche se c’è chi pensa che Ignazio e Cecilia abbiano finto la crisi per far parlare di sé. “Sono già diventato nonno nella mia vita, ma se Ignazio sentisse il bisogno i farmi diventare ancora nonno non sarei affatto contrariato dalla sua scelta“ ha concluso Francesco Moser, che già non molto tempo fa aveva espresso il desiderio di vedere Ignazio diventare papà.

E’ bene precisare che nonostante Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non abbiano mai confermato di essersi presi un periodo di pausa, i due non si sono più visti insieme per qualche settimana, mentre ora appaiono sui rispettivi social più vicini e affiatati che mai, segno che probabilmente hanno chiarito ogni possibile dissapore e incomprensione tra di loro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme. Sarà forse questa l’occasione giusta per dare a Francesco un altro nipotino, visto che non vede l’ora di diventare ancora una volta nonno? Lo stesso desiderio, tra l’altro, è anche condiviso dalla sorella minore di Belen.